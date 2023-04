A- A+

Atos golpistas Novo pedido de habeas corpus de Anderson Torres destaca piora no quadro psíquico Os advogados dizem que o "objetivo principal do presente 'habeas' é a proteção da vida do paciente"

Um novo pedido de habeas corpus encaminhado pela defesa do ex-ministro Anderson Torres ao Supremo Tribunal Federal (STF) diz que seu quadro psíquico teve uma piora e cita o risco dele tirar a própria vida.

Segundo publicou a colunista do Globo, Bela Megale, o documento afirma que a psiquiatra da Secretaria de Saúde do Distrito Federal proferiu um atestado na sexta-feira passada, no qual alega a impossibilidade de o paciente “comparecer a qualquer audiência no momento por questões médicas (ajuste medicamentoso), durante 1 semana”.

“Corroborando o laudo de 10/04/2023, que, repise-se, já indicava risco de suicídio, a psiquiatra da rede pública de saúde, desta vez em laudo confeccionado em 22/04/2023, registrou que: ‘dentro desse contexto, vem aumentando o risco de tentativa de auto-extermínio’. Ainda com o intuito de conter essas crises e prevenção de suicídio, indico internação domiciliar (melhorar fatores protetores de prevenção)”, diz trecho do laudo.

Em outro pedido da defesa apreciado pelo Ministério Público Federal (MPF), já havia um laudo médico de 10 de abril com informações de que o ex-secretário de Segurança do Distrito Federal (DF) teve aumento de crises de ansiedade, choro e perda de peso.

Os advogados dizem ainda que o "objetivo principal do presente 'habeas' é a proteção da vida do paciente".

Segundo o colunista Lauro Jardim, um grupo de deputados e senadores de oposição protocolou nesta quarta-feira um pedido no STF para que o ministro Alexandre de Moraes os autorize a visitar Anderson Torres no batalhão onde ele está preso desde janeiro, no Distrito Federal.

Entre eles estão Hamilton Mourão, Damares Alves, Ciro Nogueira, Rogério Marinho, Marcos Pontes, Carlos Portinho e Eduardo Girão.

