Novo relator do caso Master, Mendonça se reúne com PF para mapear estágio da investigação

Novo relator do caso Master, o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), convocou para a tarde desta sexta-feira uma reunião com os responsáveis na Polícia Federal pelas investigações envolvendo o banco de Daniel Vorcaro.

De acordo com auxiliares do ministro, a reunião ocorrerá de forma virtual, pois o ministro do STF está em São Paulo. A ideia é ouvir as pessoas que vêm tocando as apurações para tomar pé do atual estágio do caso, além de poder se preparar para o que vai ocorrer daqui pra frente.

Mendonça foi sorteado nesta quinta-feira como novo relator do caso envolvendo o Master, após Dias Toffoli decidir deixar o posto em meio à crise aberta pela divulgação de relatório da Polícia Federal (PF) que cita seu nome.

Como mostrou O Globo, nos bastidores, interlocutores de Mendonça afirmam que a palavra de ordem é "serenidade e responsabilidade".





A expectativa é de que o ministro não faça manifestações públicas neste primeiro momento e conduza o caso com discrição, evitando ampliar a turbulência que marcou a fase anterior do processo. Segundo relatos feitos ao GLOBO, o ministro deve analisar uma eventual ida das investigações para a Primeira Instância, mas deve manter inicialmente o caso do STF.

A redistribuição ocorreu por sorteio, como prevê o regimento interno da Corte. A decisão de Toffoli foi tomada depois de reunião convocada pelo presidente do STF, Edson Fachin, para apresentar aos colegas o conteúdo do relatório da PF com dados extraídos do celular de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.

Esta é a segunda vez que um inquérito inicialmente relatado por Toffoli passa às mãos de Mendonça. Em 2025, ele também foi sorteado relator da investigação sobre descontos indevidos em benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que vinha sendo conduzida por Toffoli

