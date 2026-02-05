A- A+

Reaproximação Novo tenta filiar Carol de Toni para montar 'palanque triplo' ao Senado em Santa Catarina Deputada bolsonarista anunciou que deixará o PL nesta semana, após a presidência da sigla optar por apoiar Carlos Bolsonaro e Espiridião Amin

Após a deputada federal catarinense Caroline de Toni informar a presidência do PL que está de saída do partido, o Novo reforçou o convite feito para a filiação da parlamentar, articulado desde o fim do ano passado.

A reaproximação ocorre após a bolsonarista ter sido preterida pelo presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, para ser um dos nomes da legenda na disputa pelo Senado.

O Novo já faz parte da chapa de reeleição do governador do estado, Jorginho Mello (PL), com a indicação do prefeito de Joinville, Adriano Silva (Novo), para a vaga de vice, e está disposto a também ter Carol como candidata à Casa Legislativa.

Caso a filiação de Carol se concretize, Jorginho terá o ex-vereador pelo Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (PL) e o senador Espiridião Amin (PP) como postulantes ao Senado na sua chapa majoritária, além de uma terceira candidata aliada na disputa para a mesma vaga.

O "palanque triplo" tende a beneficiar diretamente o Novo, que ocupará dois espaços no núcleo mais próximo ao governador, hipótese descrita como inviável há duas semanas, após a indicação de Adriano Silva como vice.

À época, interlocutores tinham expectativa de que a escolha do candidato do Novo afastasse Espiridião Amin da chapa majoritária e o aproximasse da candidatura do prefeito de Joinville, João Rodrigues (PSD). O deslocamento deixaria espaço para que Carol concorresse ao Senado ainda pelo PL, junto a Carlos.

A expectativa, no entanto, foi frustrada nesta semana, quando o presidente do PL, Valdemar, comunicou a deputada na terça-feira que manteria Amin na composição em função de um acordo firmado com o PP, comandado nacionalmente pelo senador Ciro Nogueira (PI). No dia seguinte, eles conversaram novamente e a parlamentar informou a ele sua decisão de deixar o partido.

Procurada pelo GLOBO, a equipe de Carol disse que a deputada ainda não decidiu a qual sigla se filiará para disputar o Senado, mas relatou que recebeu convites de seis partidos: Novo, PRD, Avante, Podemos, MDB e PSD.

