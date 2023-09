A- A+

BRASIL Novos ministros tomam posse nesta quarta-feira sem cerimônia no Palácio do Planalto Silvio Costa Filho, André Fufuca e Márcio França serão recebidos por Lula em reunião fechada

Os novos ministros Silvio Costa Filho (Portos e Aeroportos) e André Fufuca (Esporte) tomarão posse nesta quarta-feira (13) sem cerimônia no Palácio do Planalto, ao contrário do que aconteceu na última troca na Esplanada, com a entrada de Celso Sabino no Turismo.



Os dois novos integrantes do primeiro escalão do governo serão apenas recebidos pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em um encontro fechado, pela manhã.

Márcio França, que vai deixar a pasta de Portos e Aeroportos para assumir o novo Ministério da Micro e Pequenas Empresas, também participará da reunião com Lula. A expectativa é que a assessoria da Presidência divulgue uma foto de Lula com os ministros. No último dia 6, quando foi anunciada a nova configuração do governo para acomodar o Centrão, o presidente não posou para imagens com Costa Filho e Fufuca.

À tarde, após o encontro com o presidente, serão realizadas as cerimônias de transmissão de cargo nos ministérios de Portos e Aeroportos e do Esporte. Lula não irá a esses eventos.

No dia 3 de agosto, na posse de Sabino, foi realizada uma cerimônia no salão nobre do Planalto com a participação de várias lideranças políticas do Centrão. O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL),se sentou no palco, ao lado de Lula.



As discussões da reforma ministerial se arrastaram por mais de dois meses, até Lula decidir em que pastas mexeria para acomodar os representantes do Centrão em seu governo.

Deputados federais, Costa Filho (PE) e Fufuca (MA) foram indicados por seus partidos, Republicanos e PP, respectivamente.

