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governo Número 2 da Fazenda deve comandar transição com Trabuco, que terá autonomia para montar equipe Secretário-executivo da pasta, Rogério Ceron prepara lista de temas mais urgentes para apresentar a Dario Durigan, atual ministro, antes de levá-la ao futuro titular do cargo

O número 2 do Ministério da Fazenda, Rogério Ceron, deve comandar o processo de transição da pasta com Luiz Trabuco, escolhido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta quinta-feira para liderar a equipe econômica em seu quarto mandato.

Trabuco deixará o posto de presidente do Conselho de Administração do Bradesco para assumir o cargo no governo a partir de 2027.

Ceron disse ao Globo que já está preparando as listas de temas mais urgentes e que deve apresentá-los ao atual ministro na segunda-feira, para definir a dinâmica da transição. A expectativa é de que a processo ocorra ao longo de dezembro.

Segundo interlocutores do Palácio do Planalto, o escolhido de Lula terá autonomia para montar a sua equipe. Ele também deve ser consultado sobre a indicação de nomes para estatais ligadas à pasta, principalmente para o Banco do Brasil e para a escolha dos diretores do Banco Central.

A primeira conversa sobre a transição entre Trabuco e o atual ministro, Dario Durigan, deve acontecer na terça-feira, quando os dois devem ir juntos ao almoço de fim de ano da Federação Brasileira de Bancos (Febraban).

A orientação dada por Durigan é de cooperação total para que o passagem de bastão aconteça de maneira exemplar e que não se perca tempo. Um dos temas que devem ser tratados logo de início é o andamento da formulação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) para conter o crescimento de gastos obrigatórios.

Interlocutores do Planalto também dizem que Trabuco terá participação na decisão sobre o pacote de medidas adicionais a ser enviado ao Congresso ainda este ano.

O banqueiro deverá vir a Brasília para despachos diretos com Lula nas próximas semanas.

Após se desligar do conselho de administração do Bradesco, ele deverá passar os próximos dias dedicado à montagem da equipe.

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