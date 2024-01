Número 2 de Dino diz que não permanecerá no Ministério da Justiça e sairá de férias

A- A+

O secretário-executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Cappelli, afirmou que não permanecerá na pasta com a chegada de Ricardo Lewandowski. Ele afirmou ao GLOBO na manhã desta quinta-feira que deve sair de férias nos próximos dias e retornar apenas no fim do mês para fazer a transição para a nova equipe que assumirá a pasta. Posteriormente, ele publicou nas redes sociais que não pediu demissão.

Durante o seu período como número 2 da Justiça, Cappelli assumiu duas missões fora do ministério. A primeira como interventor da segurança pública do Distrito Federal após a tentativa de golpe de 8 de janeiro. Em seguida, o secretário-executivo foi escalado para comandar interinamente o Gabinete de Segurança Institucional, após a demissão de Gonçalves Dias.

A pessoas próximas, Cappelli vinha afirmando que aceitaria permanecer no Ministério da Justiça desde que mantivesse o cargo de secretário-executivo. A transferência para a Secretaria de Segurança Pública, por exemplo, era vista por ele como um rebaixamento.

Ainda em conversas internas, Cappelli também não vislumbra a possibilidade de ser convidado para um outro posto no governo. O secretário-executivo e Dino devem ter um encontro nesta quinta-feira, antes da reunião no Planalto com Lula em que a escolha de Lewandowski para assumir o Ministério da Justiça será oficializada.

