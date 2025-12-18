A- A+

cpi do inss Número 2 do Ministério da Previdência é alvo de operação da PF sobre farra do INSS O cargo exercido por ele é abaixo apenas do ministro

O secretário-executivo do Ministério da Previdência Social, Adroaldo da Cunha Portal, foi alvo de mandado de prisão domiciliar nesta quinta-feira, durante operação da Polícia Federal que apura um esquema de descontos indevidos em aposentadorias e pensões do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O cargo exercido por ele é abaixo apenas do ministro.

Também são alvos dessa operação o senador Weverton Rocha (PDT-MA), vice-líder do governo no Senado, e Romeu Carvalho Antunes, filho do empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como "Careca do INSS".

