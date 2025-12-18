Qui, 18 de Dezembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta18/12/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
cpi do inss

Número 2 do Ministério da Previdência é alvo de operação da PF sobre farra do INSS

O cargo exercido por ele é abaixo apenas do ministro

Reportar Erro
Quase 19 mil pessoas terão perícia médica antecipada em mutirão deste fim de semanaQuase 19 mil pessoas terão perícia médica antecipada em mutirão deste fim de semana - Foto: Gov.br

O secretário-executivo do Ministério da Previdência Social, Adroaldo da Cunha Portal, foi alvo de mandado de prisão domiciliar nesta quinta-feira, durante operação da Polícia Federal que apura um esquema de descontos indevidos em aposentadorias e pensões do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O cargo exercido por ele é abaixo apenas do ministro.

Leia também

• Senador Weverton Rocha é alvo da PF em operação que apura descontos indevidos do INSS

• Quem é Weverton Rocha, senador que foi alvo de operação da PF em investigação sobre fraude do INSS

• STF define que empregador e INSS paguem benefício a trabalhadoras afastadas por violência doméstica

Também são alvos dessa operação o senador Weverton Rocha (PDT-MA), vice-líder do governo no Senado, e Romeu Carvalho Antunes, filho do empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como "Careca do INSS".

 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter