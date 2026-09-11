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justiça Número dois da PGR vai atuar em processos do Master no STF; Gonet deve atuar no julgamento de Moraes Equipe do PGR ficará, por ora, responsável por "peticionar no interesse" do caso Master - pelo menos até que o Conselho do MPF analise uma representação sobre as mensagens do ex-banqueiro Daniel Vorcaro

O pedido apresentado ao presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, pela derrubada de todo o sigilo do caso Master, reflete uma decisão da cúpula da Procuradoria-Geral da República (PGR): o vice-procurador-geral, Hindemburgo Chateaubriand Filho, passa a apresentar os pedidos junto ao STF nas apurações sobre as fraudes bilionárias atribuídas ao banqueiro Daniel Vorcaro.

Apesar da escolha, é o procurador-geral da República, Paulo Gonet, que deve participar do julgamento da próxima terça-feira, que vai deliberar sobre o relatório que identificou o ministro Alexandre de Moraes.

Já a opção para que o vice seja responsável por apresentar pedidos ao Supremo está relacionada ao procedimento aberto pelo Conselho Superior do Ministério Público Federal para analisar mensagens extraídas do celular de Vorcaro. Os diálogos constam de relatório que será analisado pelo plenário da Corte máxima na próxima semana.

Interlocutores destacam que não há qualquer impedimento, formal, para que Gonet atue no caso Master, já que o PGR não se considera "suspeito". No entanto, sua equipe de que, por ora, ficará responsável por "peticionar no interesse" do caso Master - pelo menos até que o Conselho do MPF analise uma representação sobre as mensagens de Vorcaro.

No último dia 5, o relator do procedimento no Conselho, o subprocurador Francisco de Assis Vieira Sanseverino, abriu um prazo de dez dias para que Gonet se manifeste sobre as menções e o pedido de deputados federais do Novo para que o caso Master saia de suas mãos.

Os parlamentares querem que um subprocurador-geral da República, integrante do próprio colegiado, seja designado para atuar nas investigações.

Segundo os deputados, o mesmo relatório que cita mensagens de Vorcaro a Moraes registra tratativas envolvendo pedidos para que interlocutores reforçassem contatos com o diretor-geral da PF e com o procurador-geral, além de um convite para evento no exterior dirigido a um familiar de Gonet, com despesas que seriam custeadas por empresas ligadas ao investigado.

Gonet tem dez dias para se manifestar ao CSMPF. Aliados do procurador-geral da República avaliam que ele deve ressaltar o afastamento do advogado Ciro Soares - suposto interlocutor de Vorcaro - antes de a investigação chegar ao órgão.

Estes interlocutores tem destacado que as mensagens citadas em relatório elaborado a pedido do ministro André Mendonça, o STF, datam de antes da investigação sobre o Master eclodir.

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