Sex, 13 de Fevereiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta12/02/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
EUA

Números da inflação foram surpreendentes, exceto para mim. Preços estão em queda, diz Trump

CPI subiu 0,2% em janeiro ante dezembro

Reportar Erro
Donald Trump, presidente dos Estados UnidosDonald Trump, presidente dos Estados Unidos - Foto: Saul Loeb / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que os números da inflação divulgados nesta sexta-feira, 13, foram surpreendentes, exceto para ele mesmo. Em declaração a repórteres, o republicano disse que os preços ao consumidor estão caindo no país, que está de "volta aos trilhos" após ter a "pior inflação".

Leia também

• FGV: conduta de Trump e acordos preferenciais tornam tendências de comércio mundial incertas

• Trump se reúne com militares que participaram de captura de Maduro

• Senador democrata na mira de Trump tem vitória jurídica



O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos subiu 0,2% em janeiro ante dezembro. Na comparação anual, o CPI avançou 2,4% em janeiro. Analistas consultados pelo Projeções Broadcast esperavam para janeiro alta mensal de 0,3% e acréscimo anual de 2,5%, respectivamente.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter