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BRASÍLIA Nunca falo de forma indireta, afirma Caiado sobre Flávio Bolsonaro Caiado mencionou o dono do Master, Daniel Vorcaro, mas não comentou explicitamente a relação com Flávio

O ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD), pré-candidato à Presidência, negou que tenha proferido uma indireta ao senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ao falar que pessoas contaminadas não podem chegar ao cargo de presidente.

"Nunca falei nada de forma indireta na minha vida. Cada um tem o direito de se explicar das acusações que pesam sobre ele. O que eu disse são condicionantes para o exercício da profissão de presidente da República. A pessoa tem que estar lá com a posição de independência moral para governar o País e, com isso, resgatar a ordem institucional", declarou a jornalistas nesta quarta-feira, 20, após participar da Marcha dos Prefeitos, em Brasília.

Mais cedo, durante seu discurso no evento, Caiado mencionou o dono do Master, Daniel Vorcaro, mas não comentou explicitamente a relação entre Vorcaro e Flávio.

"Vorcaro contaminou todos os Poderes. Todos os Poderes estão envolvidos em escândalos", disse à plateia.

"A vida do candidato deve ser pública. A pessoa que está contaminada não tem estatura para sentar na cadeira da presidência da República", continuou.

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