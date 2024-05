"Nunca há um dia em que não sintamos falta dele", diz Greenwald um ano após morte de David Miranda

O jornalista Gleen Greenwald fez, nesta sexta-feira, uma publicação em homenagem ao aniversário de um ano da morte do marido, o ex-deputado federal David Miranda (PDT-RJ). Ele também anunciou que o instituto que leva o nome do parlamentar irá dar seis prêmios anuais para "grupos que trabalham em causas de sua vida".

"Ontem foi o aniversário de um ano da morte de David. Nunca há um dia em que não sintamos falta dele. Hoje seria seu 39º aniversário", diz a publicação feita pelo jornalista no X, antigo Twitter. "Para comemorar, o Instituto David Miranda anuncia 6 prêmios anuais David Miranda: até R$ 70 mil cada para grupos que trabalham em causas de sua vida".

Yesterday was the one-year anniversary of David's death. There's never a day when we don't miss him.



Today would have been his 39th birthday. To celebrate that, @idm_org is announcing 6 annual David Miranda Awards: up to R$ 70,000 each for groups working on his life causes. pic.twitter.com/KZArIsD4Rm