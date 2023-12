'Nunca me senti tão insegura na minha cidade': Tabata Amaral é vítima de roubo em São Paulo

A- A+

Em vídeo publicado no Instagram, a deputada Tabata Amaral conta que um homem estourou com um soco o vidro do carro em que ela estava em Bela Vista, São Paulo, neste sábado. Ela conta que não se machucou gravemente, mas que teve pequenos ferimentos nas mãos e na boca. Na postagem, ela explica que cumpria agenda partidária no Sindicato dos Padeiros, e logo depois seguiu de carro para outro compromisso. No caminho, foi surpreendida pelo ladrão.

Tabata justifica que gravou o vídeo para compartilhar a tristeza do ocorrido, e lembra que é algo que tem acontecido com frequência em São Paulo. Ela explica também que na hora sentiu raiva, medo, injustiça e imobilidade, mas que está grata pelos ferimentos não terem sido mais graves.

Veja o vídeo:

— Essa não é a minha São Paulo, esse não é o lugar que eu trabalho para criar os meus filhos. Eu sei que muitas pessoas pessoas passaram por situações muito piores. O que vale dizer agora é sou muito grata a Deus, que o murro não me acertou Temos que nos agarrar para lutar para mudar a situação, para de fato não achar que as coisas estão boas. Isso não razoável — disse a deputada.

A deputada estava se deslocando do sindicato dos padeiros para um evento do gabinete itinerante na Zona Leste da cidade, pela rua Treze de Maio, quando foi atacada, segundo sua assessoria. Tabata teria jogado o celular no chão quando o vidro foi estourado. Ela seguiu para a agenda em outro carro, enquanto Ricardo, o motorista, permaneceu à espera de um guincho. O boletim de ocorrência ainda não foi registrado.

