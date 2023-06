"Nunca quisemos dar golpe. Tanto que não demos", afirma nº 2 do Exército

O general Fernando José Sant'Ana Soares e Silva, chefe do Estado-Maior do Exército, negou que a Força Armada tenha se envolvido em planos para inviabilizar a posse e o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). As declarações foram feitas ao jornal "Estado de S. Paulo", quase seis meses depois dos atos golpistas de 8 de janeiro, quando bolsonaristas depredaram sedes dos Três Poderes em Brasília.

De acordo com o número 2 da cadeia de comando do Exército, nenhuma unidade da Força terrestre aderiu à insurgência. Sant'Ana Soares afirmou que os militares "não quiseram" e, por consequência, não promoveram um golpe do Estado.

"Nós, o Exército, nunca quisemos dar nenhum golpe. Tanto não quisemos, que não demos. Não houve uma única unidade sublevada" afirmou o general. "Fomos totalmente capturados pelos assuntos políticos. Tragados pela percepção do golpismo."

O chefe do Estado-Maior faz parte do Alto Comando do Exército, que reúne 15 generais da ativa de quatro estrelas, além do comandante, o general Tomás Paiva. Em 8 de janeiro, o número 1 da Força Armada era o general Júlio César Arruda, que acabou demitido do posto ainda em janeiro.

A troca de comando, segundo O Globo apurou, está relacionada à falta de alinhamento do general com Lula e ao comportamento do militar diante de acampamentos antidemocráticos que se instalaram em frente ao Quartel General do Exército, em Brasília. Na avaliação de integrantes do governo, Arruda teria protelado a desocupação dos alojamentos e, após a invasão às sedes dos Poderes, não vinha contribuindo para o processo de pacificação entre o presidente e a caserna.

"Única condição viável é a da democracia"

Desde maio do ano passado, Sant'Ana Soares é chefe do Estado-Maior do Exército, responsável por planejar, coordenar e controlar as atividades da Força terrestre, conforme as ordens do número 1. Na entrevista ao "Estadão", o general ressaltou que a Armada é "apartidária e apolítica", mas, segundo ele, setores da população, da política e do establishment intelectual "não aceitam" isso e ainda compartilham a ideia de que os militares nunca perderam a ambição política.

O general disse que o Exército tem o que dizer e mostrar à sociedade, como o auxílio a comunidades Yanomami e o combate ao garimpo, mas destacou os esforços de combater informações falsas na internet e de convencer os "companheiros" alinhados ao discurso golpista do papel da Força.

— As redes sociais são muito atuantes e se perde uma energia infinita tentando desmentir ou separar o que é verdade das fake news — disse Sant'Ana Soares. — Não haverá como mudar a imagem da Força se nós, dentro, continuarmos a nos dividir. Se esses companheiros não entenderem que a única condição viável é a da democracia. Que nós não temos o direito de usar o Exército para atividades que contrariem nossa função precípua estabelecida na Constituição.