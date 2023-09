Nunca um governo petista foi tão mal avaliado, revela pesquisa. Veja os detalhes

A caminho de completar dez meses de gestão, a popularidade do ex-presidente e do seu Governo alcança níveis baixíssimos, muitas léguas de distância se comparada às duas outras passagens do petista pelo poder. Segundo a pesquisa “A cara da democracia”, de responsabilidade do Instituto da Democracia e da Democratização da Comunicação, a avaliação positiva do governo, resultado da soma dos índices de bom e ótimo, é de apenas 35%.

Percentual, aliás, bem próximo dos que rejeitam. A soma de ruim e péssimo é de 28%, sete pontos a menos entre os que aprovam. Nunca um governo com a marca de Lula, já na sua terceira versão, foi tão mal avaliado pela população, com alguns ingredientes que chamam atenção e que devem tirar o sono do presidente.

Cerca de 40% dos entrevistados se dizem desapontados com o Governo e com o seu chefe. Quando forçados a tratar da temática corrupção, 19% dos entrevistados disseram que aumentou no atual governo, 11% acham que aumentou pouco e 40% disseram que está no mesmo nível – nem aumentou nem diminuiu, ou seja, acham que o Governo tem corrupção tamanha quanto o de Bolsonaro.

O IDDC reúne pesquisadores da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), Unicamp (Universidade de Campinas), UnB (Universidade de Brasília) e Uerj (Universidade Estadual do Rio de Janeiro). Faz parte do INCT (Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia). Segundo a pesquisa, quase a metade (44%) dos entrevistados disse acreditar que a economia melhorou “muito” ou “um pouco” no governo atual em comparação com o anterior.

Os que responderam não ter notado diferença somam 29%. Outros 23% declararam ter havido piora de alguma forma. O IDDC entrevistou de forma presencial, de 22 a 29 de agosto, 2.558 eleitores em 167 cidades, de todas as regiões do Brasil. A margem de erro é estimada em 2 pontos percentuais para mais ou menos e o índice de confiança é de 95%.