BRASIL Nunes admite que ficou "muito chateado" com saída de Marta Suplicy: "Minha esposa até chorou" Ex-secretária de Relações Internacionais da prefeitura de São Paulo deixou governo para ser candidata a vice na chapa de Guilherme Boulos (PSOL)

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), disse ter ficado chateado com a saída de Marta Suplicy da gestão para ser vice na chapa de Guilherme Boulos (PSOL), pré-candidato à prefeitura. O psolista será o principal adversário de Nunes, que vai concorrer à reeleição.

— Fiquei muito chateado. Minha esposa até chorou. A gente não esperava. Era um trabalho de três anos com uma relação de proximidade. Todas as estratégias nunca foram escondidas e sempre foram tratadas com muita transparência. Não seria verdadeiro se não dissesse que fiquei muito chateado — afirmou nesta quarta-feira, em entrevista ao UOL.

Marta comandou a Secretaria de Relações Internacionais da gestão Nunes por três anos, mas foi exonerada do cargo no começo de janeiro após ser cotada para ser vice de Boulos na corrida pela prefeitura de São Paulo neste ano. A costura foi feita pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e é vista como forma de trazer a candidatura mais para o centro na capital paulista.

Apesar de ter sido filiada ao PT, sigla pela qual se elegeu prefeita da capital em 2000, ela votou favoravelmente ao impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT) e, durante três anos, ocupou cargo no primeiro escalão de uma gestão mais à direita por indicação do ex-prefeito Bruno Covas (PSDB). O rompimento com Nunes ocorreu quando o prefeito soube de um encontro entre Marta e Lula, visto por ele como uma "quebra de confiança".

Prefeita de São Paulo entre 2001 e 2004, Marta foi filiada ao PT por 33 anos, até 2015. Pela sigla, ela também se elegeu senadora e deputada federal, além de ter sido ministra do Turismo no segundo mandato de Lula e da Cultura no primeiro mandato de Dilma.

Logo após a saída do governo, Marta divulgou uma carta à imprensa falando em "pedido de demissão em comum acordo", agradecendo a Nunes pelo período em que fez parte da equipe do prefeito, mas diz que o cenário político da cidade "prenuncia uma nova conjuntura".



'Não se escolhe adversário'

Candidato à reeleição, Nunes disse que "não se escolhe adversário", ao responder a questionamento do Uol sobre se prefere enfrentar Boulos ou a deputada federal Tabata Amaral, pré-candidata do PSB no pleito:

— Não se escolhe adversário. Em todas as pesquisas de segundo turno, eu ganho com bastante diferença de qualquer um deles. Talvez uma maior diferença entre um perfil e outro seja com o Boulos. Eu respeito as leis e ele não; sempre trabalhei muito e ele nunca. Sempre defendi a ordem e o progresso e ele é um pouco da desordem.

