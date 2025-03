A- A+

São Paulo Nunes critica parlamentares do PSOL por ação no MP-SP contra "Prisômetro" Oposição diz que houve a retirada de pedras portuguesas para a montagem do placar; prefeito alega que piso já seria substituído

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), criticou nesta segunda-feira alguns parlamentares do PSOL que ingressaram com uma representação no Ministério Público de São Paulo (MP-SP) após a gestão municipal instalar um "Prisômetro" em uma área tombada na região central da cidade.

Nunes usou as expressões "desocupados", "irresponsáveis" e despreparados" para se referir aos adversários políticos.

No documento, o vereador Celso Giannazi e os deputados Luciene Cavalcante e Carlos Giannazi afirmam que houve a retirada de pedras portuguesas para a montagem do placar que exibe o número de criminosos presos com auxílio do Smart Sampa, o programa de câmeras inteligentes da prefeitura.ista

— Está sendo feita uma obra de substituição de todo aquele piso. São 23 calçadões, R$ 63 milhões de investimento, aquele piso vai ser alterado. Eles falaram que a gente fixou o Prisômetro em um piso que já vai ser substituído. É irresponsabilidade, sobrecarrega o Judiciário de uma forma desnecessária. Eles são desinformados, despreparados e mal intencionados. O que incomoda o PSOL é que eles defendem a bandidagem. O Prisômetro está mostrando para a sociedade os resultados do Smart Sampa, isso incomoda eles. E aí eles ficam criando esse tipo de subterfúgio — disse o prefeito.

No despacho assinado na última terça-feira, o promotor Marcus Vinicius Monteiro dos Santos, do Ministério Público de São Paulo, concedeu o prazo de 30 dias para a Secretaria Municipal de Governo e para o Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental (Conpresp) apresentarem documentos que autorizaram a instalação do placar.

O "Prisômetro" é um painel de LED instalado em frente ao edifício que opera o SmartSampa, na Rua XV de Novembro, no centro histórico da capital paulista.

Ele é atualizado em tempo real, com um destaque para o número de foragidos capturados e presos com auxílio do programa de câmeras.

No documento, os psolistas também questionam se o equipamento está de acordo com a Lei Cidade Limpa, que estabelece restrições à visibilidade de bens tombados.

Mamãe Tarifa Zero

Nunes falou à imprensa após a inauguração do CEI Maria Beatriz Nascimento, na zona norte da capital, solenidade na qual também foi anunciado o programa "Mamãe Tarifa Zero", uma promessa de campanha do prefeito.

O programa da gratuidade no uso de ônibus municipais para responsáveis legais por crianças matriculadas nas creches da prefeitura, “independentemente do grau de parentesco, podendo ser a mãe, pai, avós, tios, desde que esteja cadastrado junto à creche”, destaca o Executivo municipal.

Serão beneficiadas crianças entre 0 e 4 anos, devidamente matriculadas em uma creche da rede municipal, que morem a mais de 1,5 quilômetro da instituição e a família esteja registrada no CadÚnico.

Os menores que já são atendidos pelo Transporte Escolar Gratuito (TEG) ou cujo responsável tenha mais de 60 anos ou Bilhete Único Especial da Pessoa Idosa ou da Pessoa com Deficiência não terão direito à gratuidade.

A estimativa inicial é de que cerca de 15 mil pessoas sejam beneficiadas.

De acordo com o prefeito, o programa vai custar R$ 38,6 milhões por ano.

A prefeitura vai pagar duas cotas por dia (ida e volta) por aluno beneficiado, além da entrega do bilhete único (R$ 16,16).

A primeira via do cartão é gratuita, e cada cota dá direito a até quatro embarques em duas horas.

