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Eleições 2026 Nunes critica saída de Tebet do MDB e a chama de "marionete" de Lula em São Paulo Prefeito paulistano lamenta decisão da ministra de disputar o Senado pelo PSB e questiona vínculos políticos dela com o estado

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), criticou a decisão da ministra do Planejamento, Simone Tebet, de deixar o partido e disputar uma vaga no Senado por São Paulo pelo PSB.

Ao UOL, Nunes afirmou: "Nunca imaginei que uma pessoa da envergadura dela aceitaria ser marionete de Lula aqui." Nunes também rebateu declarações do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que havia sugerido que Tebet teria mais vínculos com São Paulo do que o governador Tarcísio de Freitas.

— Ela tem toda a vida feita no Mato Grosso do Sul. Foi prefeita lá, senadora, assim como o pai (Ramez Tebet). Já Tarcísio não tinha raízes políticas em nenhum local. Trabalhou em todo o Brasil e serviu até no Haiti. É outra conjuntura — afirmou o prefeito de São Paulo.

Nunes também afirmou que Tebet “abandonou” a população sul-mato-grossense ao optar por disputar as eleições em São Paulo e disse que a saída do MDB atende a interesses do presidente Lula. "Isso é o mais grave", disse.

A filiação de Tebet ao PSB deve ser oficializada nos próximos dias. Em nota nas redes sociais, o partido celebrou a chegada da ministra e destacou que sua decisão fortalece o projeto político da legenda, presidida por João Campos.

A mudança de partido ocorre após quase três décadas de Tebet no MDB e faz parte de uma articulação política para viabilizar sua candidatura ao Senado por São Paulo. A ministra deve integrar a chapa encabeçada por Haddad, pré-candidato ao governo paulista.

A decisão também envolve o reposicionamento eleitoral da ministra, que transferiu seu domicílio do Mato Grosso do Sul para São Paulo. Tebet tem afirmado que o estado teve papel central em sua trajetória recente — inclusive na eleição presidencial de 2022, quando recebeu ali sua maior votação proporcional — e que a disputa em São Paulo é estratégica para o país.

— São Paulo é atravessar um rio, é atravessar uma ponte, é onde fiz meu mestrado, onde tive projeção política — disse — Política é missão, e eu vou com muita tranquilidade disputar um processo eleitoral que eu entendo muito importante para o Brasil — disse Tebet ao participar do Fórum Nacional de Secretários Estaduais de Planejamento, em Campo Grande (MT), no dia 12 de março.

A decisão de Tebet de concorrer pelo estado já havia sido adiantada pelo GLOBO em janeiro, quando ela acertou com o presidente que iria mudar o domicílio eleitoral para disputar o cargo.

Tebet afirmou que o processo eleitoral em São Paulo “é muito importante para o Brasil” e lembrou que, em 2022, quando disputou a presidência da República, boa parte dos votos que recebeu foram no estado.

O caminho para Tebet estar com Lula em 2026 passou obrigatoriamente pela saída da ministra do MDB e a mudança de domicílio eleitoral do Mato Grosso do Sul para São Paulo.

Desde 2022, o partido apoia o governador Tarcísio de Freitas em São Paulo. Em 2024, Tarcísio foi um aliado decisivo para a eleição de Nunes na capital, emedebista do qual Tebet não é próxima.

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