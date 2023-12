A- A+

O prefeito de São Paulo e pré-candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB), disse que "deseja" o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na disputa eleitoral do ano que vem. Em entrevista ao Globo nesta terça-feira, o emedebista falou em "gratidão" ao ex-presidente e afirmou que quer caminhar ao seu lado na campanha de 2024.

As declarações de Nunes ao Globo ocorrem minutos depois de Bolsonaro falar em "Salles prefeito" e colocar em xeque o seu apoio ao atual prefeito na corrida municipal do ano que vem. Apesar da fala do ex-presidente, Nunes disse acreditar que Bolsonaro irá apoiá-lo. O ex-mandatário declarou que São Paulo merece realmente um nome "que vá fazer pelo município, e não fazer por um partido".

— Sempre fui claro que tenho trabalhado para ter o apoio do presidente Bolsonaro —afirmou Nunes, que rebate acusações de bolsonaristas de que estaria escondendo o apoio do ex-presidente. — De forma alguma (escondo o apoio dele). Chamei o presidente para almoçar aqui na prefeitura e foi ótimo. Fui ao hospital visitá-lo, fui na Rota na cerimônia em que ele foi homenageado. Enfim, em vários momentos (estivemos) juntos publicamente. Desejo o apoio do presidente Bolsonaro, inclusive tenho falado constantemente da gratidão pelo apoio à cidade para zerar a dívida com a União.

Questionado se deseja caminhar ao lado de Bolsonaro em agendas de campanha pela cidade, Nunes afirmou que "se ele puder, com certeza". Até então, aliados do prefeito vinham falando numa participação mais tímida de Bolsonaro no pleito, dada a sua alta rejeição e o perfil progressista da cidade, onde Lula e Fernando Haddad saíram vitoriosos na última eleição. O prefeito paulistano ainda rebateu críticas por não publicar imagens ao lado do ex-presidente em suas redes sociais.

— Minhas publicações são basicamente de trabalho na prefeitura, por isso tem muitas (fotos) com o Tarcísio (de Freitas), devido ao trabalho conjunto (entre as gestões estadual e municipal). Todas as vezes em que estive com o presidente Bolsonaro coloquei nos stories (Instagram)— afirmou Nunes.

