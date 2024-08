A- A+

ELEIÇÕES 2024 Nunes diz que pretende ir ao ato de Bolsonaro no 7/9 em favor de impeachment de Moraes Nunes também informou que deve se encontrar com o ex-presidente nas próximas semanas para receber apoio à campanha

O atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB) disse durante sabatina na Record que planeja estar presente em ato organizado por apoiadores de Jair Bolsonaro no dia 7 de setembro na Avenida Paulista.



O principal tema do evento é um pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). O candidato à reeleição informou ainda não saber o horário de sua participação, pois cumprirá agenda oficial da Prefeitura durante o feriado.



Nunes também informou que deve se encontrar com o ex-presidente nas próximas semanas para receber apoio à campanha. A primeira agenda, segundo ele, se dará na Ceagesp, junto com o vice, Ricardo Mello Araújo.

O novo aceno de Bolsonaro é aguardado por Nunes e seus aliados. Na manhã desta quinta-feira, 22, o ex-presidente lançou em seu canal oficial no WhatsApp, um vídeo expondo criticas realizadas a ele por Pablo Marçal (PRTB) que tenta se posicionar como bolsonarista.



Do outro lado, o prefeito e o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) se encontraram para firmar o relacionamento entre a campanha do emedebista.

Durante a sabatina, Nunes não se referiu a Marçal nominalmente. No entanto, criticou inúmeras vezes o plano de governo do coach e suas ideias como a implementação de um teleférico para o transporte de massa e a construção de um edifício de 1 km.

Por outro lado, o prefeito fez menções diretas a Guilherme Boulos (PSOL), caracterizando o adversário como sem moral e sem capacidade para abordar assuntos como segurança e combate às drogas.



"Não adianta aparecer agora como um lobo em pele de cordeiro. Ele é uma pessoa da desordem. Não trabalhava. Que experiência tem?", disse o prefeito sobre o deputado federal.

Abordando o tema da segurança, o candidato mencionou o seu desejo de militarizar a Guarda Civil Metropolitana. Nunes também disse que a parceria com o Governador do Estado Tarcísio de Freitas é fundamental para os seus objetivos.

