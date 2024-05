Nunes e Boulos estão tecnicamente empatados na disputa em SP, aponta Paraná Pesquisas

A- A+

Levantamento do Paraná Pesquisas divulgado nesta quinta-feira (2) aponta que o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) e o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) estão tecnicamente empatados na disputa à Prefeitura de São Paulo (SP). Nunes tem 27,3% das intenções de voto e Boulos, 25,7%, em cenário estimulado, quando os nomes dos pré-candidatos são apresentados aos entrevistados.

O terceiro colocado é o apresentador de TV José Luiz Datena (PSDB), com 15,3% de intenção de votos, seguido por Tabata Amaral (PSB), com 8,2%, Kim Kataguiri (União Brasil), 4%, e Marina Helena (Novo), 3,6%. O empresário Pablo Marçal (PRTB) tem 2,3% e o sindicalista Altino (PSTU), 0,3%.

Em um segundo cenário, sem Datena e Kataguiri, o prefeito de São Paulo tem 35,2% de intenção de votos e o pré-candidato do PSOL, 29,8%. O prefeito e o deputado estão empatados tecnicamente no limite da margem de erro do levantamento, de 2,9 pontos porcentuais. No cenário 2, Tabata tem 10,6%, Marina Helena, 5,7%, e Altino, 1,7%.

Na pesquisa espontânea, quando o entrevistado afirma a preferência eleitoral por conta própria, sem sugestões do instituto, Ricardo Nunes aparece com 11,1% das intenções de voto e Boulos tem 9,6%. Tabata figura com 1,7% de menções e Kim tem 0,8%. Na espontânea, 67,4% dos pesquisados diz "não saber" em quem votará.

O Paraná Pesquisas realizou 1.200 entrevistas presenciais na cidade de São Paulo entre os dias 26 de abril e 1º de maio. O índice de confiança é de 95%. O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob o número SP-05530/2024.

O empate técnico entre Nunes e Boulos é registrado na série de levantamentos realizados pelo Paraná Pesquisas. No cenário estimulado da pesquisa anterior, de março de 2024, Ricardo Nunes registrou 34,3% e Guilherme Boulos, 30,6%. As intenções de voto nos dois pré-candidatos oscilaram dentro da margem de erro.

O Paraná Pesquisas também realizou cruzamentos por gênero, faixa etária e grau de instrução dos entrevistados. O segundo cenário da pesquisa estimulada mostra que Ricardo Nunes é o melhor cotado entre homens, com 37,7% de intenções de voto, e também entre as mulheres, com 33%.

Os melhores índices do prefeito entre todos os cruzamentos são entre aqueles com grau de instrução até o ensino fundamental, grupo em que Nunes desponta com 41,1%, e entre entrevistados com 60 anos ou mais, faixa na qual o prefeito obtém 38,8% de preferência. Já Guilherme Boulos obtém os melhores resultados entre os que possuem ensino superior, com 34,2% de preferência, e na faixa etária de 25 a 34 anos, com 32,8% de intenções de voto.

Tabata tem maior potencial de votos

O Paraná Pesquisas avaliou os potenciais de voto de quatro pré-candidatos a prefeito de São Paulo. Entre os nomes selecionados pelo instituto, a opção com o maior potencial de votos é Tabata Amaral. De acordo com a pesquisa, 59,1% dos entrevistados afirmam que "poderiam votar" na deputada.

Por outro lado, o pré-candidato com a maior rejeição é Datena. Segundo a pesquisa, 45,3% dos entrevistados optaram pela opção "jamais votaria" no apresentador de televisão para a Prefeitura. A segunda maior rejeição entre os nomes selecionados é a de Guilherme Boulos, com 36,7%, seguido por Tabata, com 30,5%. Nunes tem a rejeição mais baixa entre os quatro, com 28,9%.

Nunes venceria nos cenários de eventual 2º turno

Em eventual segundo turno, Ricardo Nunes venceria tanto Guilherme Boulos quanto Tabata Amaral. Contra a deputada, a margem do atual prefeito seria maior, de 49,6% ante a 30,8%. Diante de Boulos, a diferença diminui. Segundo o instituto, Nunes teria 46,8% e o deputado federal do PSOL, 37,6%. Em um segundo turno entre Boulos e Tabata, o pré-candidato do PSOL teria 43,6% e a pré-candidata do PSB, 33,9%.

