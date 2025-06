Nunes é recebido no Vaticano e presenteia papa Leão XIV com raquete de tênis de Bia Haddad

A- A+

ITÁLIA

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), encontrou o papa Leão XIV na manhã desta quarta-feira (25) durante uma audiência solene no Vaticano. Na ocasião, o pontífice ganhou do mandatário uma raquete da tenista paulistana Bia Haddad, já que o líder religioso é fã e praticante do esporte. Acompanhado da primeira-dama, Regina Nunes, o prefeito também deu ao papa uma bandeira da cidade de São Paulo e um prato decorativo com imagens de locais da capital.

Leão XIV também abençoou outra bandeira paulistana que retornará à São Paulo junto de Ricardo Nunes, ao final de seus compromissos na Itália. O momento se deu durante o Jubileu dos Bispos, em Roma, que reuniu centenas de autoridades católicas mundiais.

— É um privilégio poder ter essa interação e receber do papa Leão essa bênção — disse o prefeito.

O encontro faz parte de uma missão oficial da prefeitura à Itália. O objetivo da ação é estreitar laços institucionais com governos locais, ampliar projetos conjuntos nas áreas de desenvolvimento urbano sustentável, inovação, cultura e alimentação, e reforçar a irmandade entre São Paulo e Milão, estabelecida em 1962.



Ricardo Nunes também foi recebido em maio do ano passado pelo papa Francisco, para falar em um evento no Vaticano sobre as ações de São Paulo contra as mudanças climáticas.

Junto de uma comitiva, formada por secretários e pelo chefe de Gabinete, Nunes está no país desde o último sábado (21) e deve permanecer até sexta (27).

