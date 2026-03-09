Nunes ironiza filiação de Pablo Marçal ao União Brasil dizendo que coach "vendeu a alma"
Enquanto era pré-candidato à prefeito da capital paulista, Marçal afirmou que o União Brasil estaria "cobrando caro" para apoiá-lo na eleição
O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), ironizou a filiação do coach Pablo Marçal ao União Brasil, na última sexta-feira, 6. Em conversa com a Folha de S.Paulo, Nunes afirma que Marçal "vendeu sua alma" à sigla.
"O Marçal já tinha falado que queriam a alma dele, deve ter dado", disse o prefeito, ironizando uma declaração do coach durante a campanha nas eleições municipais de 2024.
Enquanto era pré-candidato à prefeito da capital paulista, Marçal afirmou que o União Brasil estaria "cobrando caro" para apoiá-lo na eleição. "O que eles estão me pedindo é caro pra mim É a minha alma e eu não quero entregar isso", disse o influenciador na época.
Agora, o coach participou da sabatina de filiação ao partido, e pretende reverter sua situação de inelegibilidade para disputar as eleições deste ano. Ele foi condenado três vezes pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP). Destas ações, reverteu uma condenação, enquanto recorre das outras duas.
Mesmo com os reveses na Justiça Eleitoral, Marçal aposta em um recurso que o permita concorrer no pleito até que os processos contra ele não estejam julgados em definitivo, ou seja, pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
O União Brasil aposta em Marçal como puxador de votos. Segundo interlocutores da sigla, o plano é lançá-lo a uma vaga de deputado federal por São Paulo, um cargo ao qual o influenciador já concorreu nas eleições de 2022. Ao Estadão, Marçal afirmou que se filiou ao partido para "livrar o Brasil do PT".