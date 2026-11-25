A- A+

justiça Nunes Marques cria grupo no TSE para combater infiltração do crime organizado nas eleições Tribunal vai avaliar riscos de financiamento ilícito de campanhas, coação de eleitores e intimidação de candidatos

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Nunes Marques, criou um grupo de trabalho para propor medidas de prevenção e enfrentamento da interferência do crime organizado nas eleições.

Entre as atribuições do colegiado estão a elaboração de estratégias para identificar o financiamento ilícito de campanhas e a infiltração de organizações criminosas em estruturas políticas e administrativas.

A portaria, assinada nesta quarta-feira, prevê ainda que o grupo avalie mecanismos para combater a coação de eleitores, a intimidação de candidatos e a restrição ao livre exercício da atividade político-eleitoral.

Os integrantes terão 120 dias para apresentar à presidência do tribunal um plano de trabalho com as ações propostas e o cronograma de execução das medidas.

Uma das frentes de atuação será o aprimoramento da fiscalização das prestações de contas eleitorais e partidárias, com foco na identificação de recursos provenientes de atividades criminosas utilizados para abastecer campanhas.

O grupo também deverá propor protocolos de cooperação entre a Justiça Eleitoral e os órgãos de segurança pública, inteligência e investigação criminal. A ideia é estabelecer canais permanentes de comunicação e mecanismos seguros de compartilhamento de informações entre as instituições.

Outra preocupação expressa na portaria é com a segurança de integrantes da Justiça Eleitoral em regiões dominadas pelo crime organizado. O colegiado ficará encarregado de propor medidas de proteção de magistrados, servidores e demais participantes do processo eleitoral, “especialmente em localidades sujeitas à influência territorial de organizações criminosas”.

O trabalho terá como um dos pontos de partida as manifestações encaminhadas pelos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) em resposta a uma consulta formulada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

A partir dessas informações, o grupo deverá sistematizar os problemas enfrentados pela Justiça Eleitoral nos estados e identificar iniciativas bem-sucedidas de combate à atuação de organizações criminosas.

A portaria prevê ainda uma avaliação sobre a estrutura da Justiça Eleitoral para processar e julgar crimes eleitorais e crimes comuns conexos.

Entre os pontos que serão analisados estão a especialização de unidades judiciais, a atuação dos juízos eleitorais das garantias e o tratamento de provas digitais e informações sigilosas.

O grupo será composto por sete integrantes e coordenado pela juíza auxiliar Graciela de Rezende Henriquez. Também participarão representantes da Procuradoria-Geral Eleitoral, da Corregedoria-Geral Eleitoral, da Polícia Judicial e da área responsável pela análise das contas eleitorais e partidárias do TSE, além de um promotor de Justiça do Ceará.

O colegiado poderá convidar representantes de órgãos de segurança pública e inteligência, do CNJ e da Rede Nacional de Magistrados com Competência em Criminalidade Organizada para participar das discussões.

Veja também