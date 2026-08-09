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ELEIÇÕES 2026 Nunes Marques defende urnas eletrônicas e fala que desacreditar do sistema é 'desconvidar eleitor' Declaração ocorre uma semana após Flávio Bolsonaro pedir mais transparência em urnas

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Kassio Nunes Marques, voltou a defender a credibilidade das urnas eletrônicas neste domingo e afirmou que desacreditar o sistema eleitoral brasileiro é “desconvidar” os eleitores a participarem do pleito.

A declaração foi dada durante a Corrida pela Democracia, realizada no autódromo de Brasília nesta manhã. O evento marca o encerramento da primeira Semana Nacional do Sistema de Votação.

— Ao longo de três décadas, o sistema brasileiro de votação consolidou sua credibilidade por meio do aperfeiçoamento tecnológico e de mecanismos de fiscalização e auditoria, garantindo fiscalização e transparência no processo eleitoral e nos resultados das urnas. Desacreditar o sistema de votação brasileiro é desconvidar o eleitor brasileiro a participar da maior festa democrática do Brasil — disse o ministro durante o discurso de abertura do evento.

No começo da semana, Nunes Marques fez defesa enfática das urnas e classificou o modelo brasileiro como um sistema marcado pela “robustez”, “auditabilidade” e “permanente evolução tecnológica” em sua fala na sessão de abertura do segundo semestre de trabalhos da Justiça Eleitoral. As declarações ocorreram em meio à pressão de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) para que a Justiça Eleitoral reagisse aos ataques ao sistema de votação e ao avanço da desinformação na campanha deste ano.

Em julho, o senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência, citou dados falsos sobre as urnas em evento com embaixadores e representantes diplomáticos de diversos países, relembrando o episódio que levou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), seu pai, à inelegibilidade. Na ocasião, pediu que eles enviassem “a maior quantidade de observadores possível” para acompanhar o processo eleitoral.

Na semana passada, em entrevista, o senador se comprometeu a aceitar o resultado eleitoral deste ano e cobrou do TSE “mais camadas de transparência” com relação aos equipamentos e “mais camadas de segurança (nas urnas)”.

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