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Eleições 2026

Nunes Marques diz não ter registro de votação em cédula de papel em nenhuma seção até o momento

Sobre as ocorrências, ele afirmou que o volume é baixo

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Segundo Kassio Nunes Marques, presidente do TSE, houve 138 ocorrências de crime eleitoral.Segundo Kassio Nunes Marques, presidente do TSE, houve 138 ocorrências de crime eleitoral. - Foto: TSE/Reprodução

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Kassio Nunes Marques, afirmou neste domingo, 25 que, até o momento, não há registro de votação em cédula de papel e houve 138 ocorrências de crime eleitoral.

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"Até o momento não temos registro de votação em cédula de papel em nenhuma sessão eleitoral. A qualidade do equipamento, que evolui a cada pleito, tem mantido o voto em papel apenas com o registro histórico. Foram substituídas 900 urnas, que correspondem apenas a 0,18% do total de 499.248 urnas", afirmou

Ele concede entrevista coletiva ao lado dos presidentes da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP).

Sobre as ocorrências, ele afirmou que o volume é baixo. Com 40 casos de tentativa de violação de direito do voto, 19 de propaganda irregular, 16 de boca de urna e três casos de compra de votos.

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