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Nunes Marques diz que eleição não está sob "ameaça" de interferência estrangeira

Presidente do TSE afirmou que órgãos de inteligência não encontraram indícios de tentativa de comprometimento do pleito

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O ministro pediu ainda que os eleitores não acreditem em informações falsasO ministro pediu ainda que os eleitores não acreditem em informações falsas - Foto: Luiz Roberto/TSE

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral ( TSE), ministro Kassio Nunes Marques, afirmou neste sábado que não há qualquer ameaça concreta identificada pelos órgãos de inteligência à realização do primeiro turno das eleições neste domingo, seja de agentes internacionais ou do crime organizado. O ministro pediu ainda que os eleitores não acreditem em informações falsas criadas "para gerar tumulto" e "desestabilizar a realização do pleito".

— Nosso pleito não está sob ameaça concreta seja internacional ou do crime organizado. Os órgãos de inteligência que trabalham em parceria conosco não apontam qualquer indício disso — afirmou Nunes Marques ao Globo.

Os eleitores irão às urnas para eleger deputados estaduais, federais, senadores, governadores e o presidente neste domingo. As urnas irão abrir às 8h, no horário de Brasília, e a votação será encerrada às 17h.

— O eleitor não pode acreditar em informações falsas criadas apenas para gerar tumulto e tentar desestabilizar a realização do pleito. Isso é tirar um dos direitos mais importantes das brasileiras e dos brasileiros — disse o ministro.

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Nunes Marques também anunciou algumas novidades na realização da eleição. Segundo ele, além da logística de preparação e distribuição das 560 mil urnas e do cadastramento do eleitorado apto a votar, o Tribunal criou uma sala dos partidos políticos, para que representantes das legendas possam acompanhar o processo de votação.

De acordo com o presidente do TSE, cerca de mil jornalistas, de veículos de imprensa nacionais e estrangeiros, já estão cadastrados para acompanhar a votação e o processo de apuração, que se iniciará após o fechamento das urnas.

O Tribunal também fez uma parceria com plataformas digitais que irão auxiliar a Justiça Eleitoral na troca de informações para o enfrentamento à desinformação na eleição.

— O que o eleitor deve acreditar é que o voto dele é de uma importância tamanha que tem o poder de definir o destino dessa nação. Cada voto faz a diferença. Anote o número dos seus candidatos em um papel, pegue um documento com foto e vá à seção eleitoral. Estamos prontos para receber você. Compareça, participe, vote — afirmou Nunes Marques.

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