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STF

Nunes Marques diz que levará revisão criminal de Bolsonaro ao plenário do STF após 2ª turno

Ministro é relator de pedidos da defesa para anular condenação de 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado

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Ministro Kassio Nunes Marques diz que não foram constatados fatos que indiquem interferência estrangeira nas eleições brasileirasMinistro Kassio Nunes Marques diz que não foram constatados fatos que indiquem interferência estrangeira nas eleições brasileiras - Foto: Antonio Augusto/TSE

O ministro Kassio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF), disse que só vai analisar a revisão criminal do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) após o segundo turno das eleições.

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Além disso, ele não pretende tomar uma decisão monocrática e deve levar o caso ao plenário. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (7), pela assessoria do ministro.

"O ministro Kassio Nunes Marques tem afirmado que não vai analisar o caso [revisão criminal do ex-presidente Bolsonaro] antes da eleição por considerar que isso pode interferir no processo eleitoral. Isso deve ser avaliado somente após o segundo turno, que não significa imediatamente depois, é preciso aguardar o processo estar concluso", diz a nota.

A nota ainda ressalta que Nunes Marques aguarda parecer da Procuradoria-Geral da República (PGR) no caso. "Quando estiver pronto para julgamento, o ministro pretende levar ao plenário, que é o órgão competente. E a data desse julgamento, se for a plenário presencial, depende do presidente do Supremo Tribunal Federal".

Nunes Marques é relator de dois pedidos de revisão criminal movidos pela defesa de Bolsonaro.

O objetivo é anular a condenação do ex-presidente na Primeira Turma do Supremo por tentativa de golpe de Estado.

Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão e, atualmente, cumpre a pena em prisão domiciliar por motivos de saúde.

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