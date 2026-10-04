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eleições 2026 Nunes Marques diz que tem segurança que eleições vão transcorrer com normalidade no país Presidente do TSE abriu votação de sua seção eleitoral, em Brasília

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Kássio Nunes Marques, afirmou neste domingo que tem segurança que as eleições vão transcorrer na "maior normalidade" no país. Ele abriu simbolicamente a votação deste primeiro turno, em Brasília.

— A expectativa é muito boa. A sensação é de que a Justiça Eleitoral está preparada para termos uma das eleições mais tranquilas e exitosas — disse o ministro.

Segundo o presidente do TSE, os "mínimos incidentes" que aconteceram no Brasil foram contornados até ontem.

— As questões climáticas estão administradas, tanto nos locais mais extremos, que é o Norte do Brasil, com as secas, e as chuvas que chegaram fortemente no sul do país. Tivemos alguns deslocamentos de urnas de seção eleitoral, mas feito nos dias anteriores.. Amanhecemos o dia hoje com a segurança de que as eleições vão transcorrer na maior normalidade.

O presidente do TSE chegou um pouco antes das 8h em sua zona eleitoral. Antes de votar, Nunes Marques imprimiu a zerézima da urna, documento que comprova que não há nenhum voto registrado na seção eleitoral.

Na noite deste sábado, véspera do primeiro turno das eleições, Nunes Marques,defendeu a segurança e a confiabilidade do sistema de votação e afirmou que os eleitores devem exercer seu direito de escolha sem pressão ou interferência em pronunciamento em rede nacional.

O ministro disse que a urna eletrônica reúne mecanismos de “segurança, transparência e auditabilidade únicos no mundo” e afirmou que a Justiça Eleitoral estará pronta para receber os eleitores neste domingo.

— A urna eletrônica, que há 30 anos integra a experiência democrática brasileira, garantirá mais uma vez esse direito. Nosso sistema de votação, que se atualiza a cada pleito, reúne mecanismos de segurança, transparência e auditabilidade únicos no mundo — afirmou Nunes Marques.

O presidente do TSE também associou a segurança do processo eleitoral à liberdade de escolha dos eleitores. Em um recado dirigido a candidatos, apoiadores e demais envolvidos na disputa, afirmou que ameaças, assédio e tentativas de interferência na vontade do eleitor serão reprimidos.

— Faço agora um chamamento às candidatas, aos candidatos e seus apoiadores: amanhã é o dia da liberdade do voto. Ameaças, assédio ou tentativa de interferência na vontade do eleitor, em qualquer de suas formas, serão prontamente reprimidas — disse.

Nunes Marques ressaltou que a decisão sobre os rumos do país pertence ao eleitor e afirmou que a Justiça Eleitoral deve colocar o cidadão no centro de sua atuação. Segundo o ministro, o voto é um direito fundamental e o principal instrumento de participação na vida pública.

— O voto é direito fundamental e o principal instrumento de participação na vida pública. Por meio dele, cada cidadã e cada cidadão dá a sua contribuição para definir os rumos do país. Lembre-se: a decisão pertence exclusivamente a quem vota — afirmou.

No pronunciamento, Nunes Marques também fez um apelo para que eleitores tenham cuidado com as informações que circulam durante a eleição. Sem mencionar especificamente fake news ou inteligência artificial, o ministro pediu que os brasileiros recorram aos canais oficiais da Justiça Eleitoral diante de dúvidas e verifiquem o conteúdo antes de compartilhá-lo.

— Peço, ainda, o compromisso de todas as brasileiras e de todos os brasileiros com a qualidade das informações que circulam neste momento. Em caso de dúvida, recorram aos canais oficiais da Justiça Eleitoral. Checar antes de compartilhar é uma atitude simples e eficaz que está ao alcance de todos — afirmou.

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