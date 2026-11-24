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justiça Nunes Marques é sorteado relator de pedido de Vorcaro para retirar caso Master do gabinete de Fachin Solicitação do ex-banqueiro foi enviada ao ministro "por prevenção", já que o ministro já é relator de outros pedidos de liberdade apresentados em favor do ex-dono do Master

O ministro Kassio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, foi designado relator da ação em que a defesa do ex-banqueiro Daniel Vorcaro questiona a permanência do caso Master no gabinete do presidente da Corte, Edson Fachin.

Os advogados tentam remeter as medidas urgentes da investigação ao decano Gilmar Mendes.

O mandado de segurança - tipo de ação judicial considerada a forma mais rápida de garantir um direito previsto em lei - foi encaminhado ao gabinete de Nunes Marques por "prevenção".

Isso porque o ministro foi sorteado relator de outros dois pedidos de liberdade apresentados em favor de Vorcaro.

As solicitações foram apresentadas por outros advogados que não os do banqueiro, ao longo do ano.

Assim, caberá a Nunes Marques avaliar a ação em que a defesa de Vorcaro contesta a decisão do presidente do STF de manter em seu gabinete pedidos sensíveis de investigados do caso.

"O Regimento Interno do STF não autoriza a Presidência a avocar os autos nem a atribuir-se competência para proferir decisões judiciais nessa investigação. Pela mesma norma, enquanto não houver redistribuição, as medidas urgentes cabem ao ministro mais antigo, segundo critério prévio e impessoal", afirmou a defesa do ex-banqueiro em nota divulgada quando apresentou a ação ao STF. O pedido tramita em sigilo.

O movimento tem como objetivo enviar para as mãos do ministro mais antigo do STF, Gilmar Mendes, o pedido de revogação da prisão preventiva do ex-banqueiro.

Com a suspensão temporária do caso Master, coube a Fachin deliberar sobre esse tipo de solicitação, mais urgente.

O presidente do STF chegou a pedir um parecer da Procuradoria-Geral da República sobre a solicitação.

O órgão foi contra a revogação da preventiva sob o argumento de que permanecem os riscos de interferência nas investigações, ocultação de patrimônio e continuidade das práticas criminosas apuradas pela Polícia Federal.

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