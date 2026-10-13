Ter, 13 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça13/10/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
"EXÉRCITO DO LULA"

Nunes Marques estabelece regras para funcionamento de "Exército do Lula" no WhatsApp

Presidente da Corte determina que serviço seja identificado como um meio oficial da campanha

Reportar Erro
Nunes Marques estabelece regras para funcionamento de "Exército do Lula" no WhatsAppNunes Marques estabelece regras para funcionamento de "Exército do Lula" no WhatsApp - Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Kassio Nunes Marques, determinou nesta terça-feira que o canal 'Exército do Lula' no Whatsapp só poderá funcionar se a campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva comunicar à Justiça Eleitoral que o veículo criado e administrado pelo deputado federal André Janones integra sua propaganda eleitoral oficial. Nunes Marques ainda destacou que, em razão de tal reconhecimento, eventual responsabilização pela utilização irregular do canal vai atingir a coligação e o presidente.

No despacho assinado nesta terça-feira, mais uma vez à revelia do corregedor-geral eleitoral Ricardo Villas Boas Cueva, Nunes Marques também determinou que o setor de combate à desinformação da Corte faça um monitoramento dos conteúdos que são publicados e comunique se identificar a divulgação de conteúdos que já foram enquadrados pela Corte como fake news - especialmente as do caso Nossa Senhora e a vinculação de Flávio Bolsonaro à milícia.

Ele vai realizar uma reunião na tarde desta terça-feira com as equipes jurídicas das campanhas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do senador Flávio Bolsonaro (PL). O encontro ocorre em meio a uma batalha jurídica por liminares entre as duas campanhas e um clima de desconfiança em relação a decisões recentes de Kassio Nunes que favoreceram ao candidato do PL na reta final do segundo turno. A audiência foi marcada para as 15h30.

Leia também

• Nunes Marques apontou descumprimento de acordo com TSE pela Meta ao derrubar 'Exército do Lula'

• Campanha de Flávio diz que enviará novo relatório ao TSE sobre canal 'Exército do Lula'

• Área técnica do TSE vê riscos, mas não acha fake news no canal 'Exército do Lula'

O principal ponto de tensão hoje é a atividade do canal "Exército do Lula", criado pelo deputado federal reeleito André Janones (Rede-MG) no Whatsapp com o intuito de ampliar a disseminação de conteúdo pró-petista nas redes.

Em diferentes frentes no TSE, a campanha de Flávio questionou o canal e os conteúdos ali divulgados. Um impasse na Corte se instaurou a partir de então. No sábado, o corregedor da Justiça Eleitoral, ministro Ricardo Villas Boas Cueva, requereu mais informações da equipe do senador antes de tomar uma decisão sobre o pedido.

Na manhã de domingo, o presidente do TSE decidiu mandar o WhatsApp derrubar o canal. A decisão de Nunes provocou incômodo e desconfiança entre os integrantes da Corte. No domingo à tarde, o corregedor assinou um novo despacho, restabelecendo o ambiente virtual e fazendo críticas à conduta do presidente do TSE.

Na madrugada desta segunda, Nunes Marques determinou o envio do pedido do PL à Assessoria de Enfrentamento à Desinformação do TSE para que, "com a máxima urgência, preste informações técnicas" sobre o caso.

Nesta segunda-feira, a área técnica informou ao presidente do TSE que não identificou o compartilhamento de informações classificadas pela campanha de Flávio como "fake news". O documento da assessoria foi tratado por alguns ministros como um indicativo de que não havia provas para suspender o canal, como foi mandado por Nunes Marques.

O setor analisou postagens compartilhadas desde 2 de outubro no canal criado pelo deputado federal André Janones (Rede-MG) para verificar se elas trariam "afirmações" de que Flávio Bolsonaro "pretenderia retirar de Nossa Senhora Aparecida o título de Padroeira do Brasil, estaria envolvido com milícia, reduziria aposentadorias e o Benefício de Prestação Continuada ou teria mandado cancelar o reajuste do Bolsa Família". A conclusão foi que não houve publicações desse teor identificadas.

Além do caso envolvendo o canal "Exército de Lula", o presidente do TSE suspendeu três julgamentos que ocorriam no plenário virtual no momento em que já havia maioria desfavorável à campanha de Lula.

Nas três ações, a federação e a coligação de Lula pediam a retirada de vídeos críticos a ele reproduzidos pela campanha ou por apoiadores de Flávio. Em um deles, o petista é retratado como apoiador de facções criminosas e "defensor de bandidos". Na representação apresentada ao TSE, a campanha do PT solicitou uma liminar (decisão provisória) pela remoção da publicação. O relator, ministro André Mendonça, rejeitou o pedido mantendo a crítica ao petista no ar. Citou, entre outros argumentos, a liberdade de expressão.

O caso foi levado ao plenário virtual na sexta-feira, quando os ministros Dias Toffoli, Ricardo Villas Bôas Cueva, Estela Aranha, Floriano de Azevedo Marques e Sebastião Reis Júnior divergiram de Mendonça. E determinaram a remoção do vídeo. Quando o placar já estava 5 a 1 a favor do pedido de Lula, Nunes Marques interrompeu a análise com um pedido de destaque, o que prevê o reinício do julgamento em uma sessão presencial. A composição da Corte é formada por sete magistrados e sete substitutos.

A mesma conduta foi adotada em outros dois casos semelhantes.

Nesta segunda-feira, o presidente Lula elevou o tom nos questionamentos a Kassio, dizendo que ele não pode ter lado na eleição.

— Eles (TSE) estão extrapolando em algumas decisões contra a minha campanha. Isso é visível e já foi denunciado. Não vou criar só o Exército do Lula, vou criar a Marinha, a Aeronáutica do Lula no WhatsApp. Para ele cortar, ele tem que mostrar qual é a ilegalidade, onde estamos transgredindo a lei. Não pode é o presidente da Corte Eleitoral ter lado na política. O lado dele tem que ser o lado da igualdade de comportamento, da igualdade de procedimentos. Tem que ter todos (os candidatos) o mesmo direito diante da Justiça Eleitoral — disse o presidente durante ato de campanha nesta segunda.

Judicialização das campanhas

A eleição de 2026 já se tornou um marco em termo de judicialização das campanhas à Presidência. Levantamento feito pelo GLOBO identificou que o TSE recebeu 698 processos envolvendo as duas principais candidaturas apenas até o último dia 4, um recorde considerando as duas últimas eleições presidenciais.

Na semana passada, primeira semana pós segundo turno, já foram impetrados pelo menos mais 85 processos envolvendo Lula, Flávio, a coligação que patrocina a candidatura do presidente, e o PL Nacional.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter