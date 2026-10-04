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Política Nunes Marques faz balanço da eleição Presidente do TSE abriu votação de sua seção eleitoral, em Brasília

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Kássio Nunes Marques, faz um balanço da eleição em entrevista neste domingo.

Mais cedo, ele havia dito ter segurança que as eleições vão transcorrer na "maior normalidade" no país. Nunes Marques abriu simbolicamente a votação do pleito em primeiro turno, em Brasília.

— A expectativa é muito boa. A sensação é de que a Justiça Eleitoral está preparada para termos uma das eleições mais tranquilas e exitosas — disse o ministro.

Segundo o presidente do TSE, os "mínimos incidentes" que aconteceram no Brasil foram contornados até ontem.

— As questões climáticas estão administradas, tanto nos locais mais extremos, que é o Norte do Brasil, com as secas, e as chuvas que chegaram fortemente no sul do país. Tivemos alguns deslocamentos de urnas de seção eleitoral, mas feitos nos dias anteriores. Amanhecemos o dia hoje com a segurança de que as eleições vão transcorrer na maior normalidade.

O presidente do TSE chegou um pouco antes das 8h em sua zona eleitoral. Antes de votar, Nunes Marques imprimiu a zerézima da urna, documento que comprova que não há nenhum voto registrado na seção eleitoral.

Na noite deste sábado, véspera do primeiro turno das eleições, Nunes Marques,defendeu a segurança e a confiabilidade do sistema de votação e afirmou que os eleitores devem exercer seu direito de escolha sem pressão ou interferência em pronunciamento em rede nacional.

O ministro disse que a urna eletrônica reúne mecanismos de “segurança, transparência e auditabilidade únicos no mundo” e afirmou que a Justiça Eleitoral estará pronta para receber os eleitores neste domingo.

— A urna eletrônica, que há 30 anos integra a experiência democrática brasileira, garantirá mais uma vez esse direito. Nosso sistema de votação, que se atualiza a cada pleito, reúne mecanismos de segurança, transparência e auditabilidade únicos no mundo — afirmou Nunes Marques.

O presidente do TSE também associou a segurança do processo eleitoral à liberdade de escolha dos eleitores. Em um recado dirigido a candidatos, apoiadores e demais envolvidos na disputa, afirmou que ameaças, assédio e tentativas de interferência na vontade do eleitor serão reprimidos.



— Faço agora um chamamento às candidatas, aos candidatos e seus apoiadores: amanhã é o dia da liberdade do voto. Ameaças, assédio ou tentativa de interferência na vontade do eleitor, em qualquer de suas formas, serão prontamente reprimidas — disse.



Nunes Marques ressaltou que a decisão sobre os rumos do país pertence ao eleitor e afirmou que a Justiça Eleitoral deve colocar o cidadão no centro de sua atuação. Segundo o ministro, o voto é um direito fundamental e o principal instrumento de participação na vida pública.



— O voto é direito fundamental e o principal instrumento de participação na vida pública. Por meio dele, cada cidadã e cada cidadão dá a sua contribuição para definir os rumos do país. Lembre-se: a decisão pertence exclusivamente a quem vota — afirmou.



No pronunciamento, Nunes Marques também fez um apelo para que eleitores tenham cuidado com as informações que circulam durante a eleição. Sem mencionar especificamente fake news ou inteligência artificial, o ministro pediu que os brasileiros recorram aos canais oficiais da Justiça Eleitoral diante de dúvidas e verifiquem o conteúdo antes de compartilhá-lo.



— Peço, ainda, o compromisso de todas as brasileiras e de todos os brasileiros com a qualidade das informações que circulam neste momento. Em caso de dúvida, recorram aos canais oficiais da Justiça Eleitoral. Checar antes de compartilhar é uma atitude simples e eficaz que está ao alcance de todos — afirmou.

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