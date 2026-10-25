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ELEIÇÕES 2026 Nunes Marques: liguei para os dois candidatos para confirmar resultado do pleito Com 99,98% das urnas apuradas, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) obteve 51,78%, o equivalente a 64.239.310 votos, e saiu vencedor em segundo turno

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Kássio Nunes Marques, disse neste domingo, 25, que ligou para os dois candidatos à Presidência da República para confirmar o resultado do pleito.

Com 99,98% das urnas apuradas, o presidente e candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT) obteve 51,78%, o equivalente a 64.239.310 votos, e saiu vencedor em segundo turno, ante 48,22% obtido pelo senador Flávio Bolsonaro (PL), com 59.817.980 votos.

"Registro o convite para os dois candidatos para confirmar o resultado do voto", disse Nunes Marques em pronunciamento na noite deste domingo, 25, na sede do TSE, em Brasília.

Ele estava acompanhado pelo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, e pelos ministros André Mendonça e Dias Toffoli, além dos demais ministros do TSE.

Nunes elogiou primeiro o candidato Flávio Bolsonaro, que pela primeira vez disputou uma eleição presidencial e reconheceu a votação expressiva do postulante.

Sobre Lula, o presidente do TSE disse que a Justiça Eleitoral reconhece sua participação em mais um processo democrático e pela expressiva vitória nas lutas

"Sua trajetória política atravessa diferentes períodos da história democrática brasileira. Participou, como candidato, em oito eleições", relembrou.

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