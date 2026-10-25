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Justiça Nunes Marques: minhas decisões foram levadas a referendo, mais de 80% foram confirmadas Ele concedeu entrevista coletiva ao lado dos presidentes da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Kassio Nunes Marques, afirmou neste domingo, 25, que não agiu, em nenhum momento, de ofício, sem ser instado a fazê-lo. Declarou que as críticas são bem-vindas e que mais de 80% de suas decisões foram referendadas pelo plenário da Corte.



"Eu ainda posso me regozijar diante de mais de 300 jornalistas e dizer que eu nunca enviei uma mensagem para um jornalista que não tinha gostado de uma decisão de um colega. Mas, se isso ocorreu, eu também recebo de uma forma positiva", afirmou.



Ele concedeu entrevista coletiva ao lado dos presidentes da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP).



"As demandas chegaram ao Tribunal, sejam elas judicionais ou que sejam administrativas, provocam a inauguração de um processo, seja ele administrativo ou seja ele judiciado. Em relação a críticas, elas são bem-vindas", completou.

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