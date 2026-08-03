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STF

Nunes Marques restabelece direitos políticos de ex-senador em processo de revisão criminal

Medida liminar devolve elegibilidade a Acir Gurgacz até julgamento definitivo

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Liminar concedida por Nunes Marques beneficia o ex-senador Acir GurgaczLiminar concedida por Nunes Marques beneficia o ex-senador Acir Gurgacz - Foto: Luiz Roberto/TSE

O ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF), concedeu uma liminar nesta segunda-feira (3) para restabelecer os direitos políticos do ex-senador Acir Gurgacz (RO), suspendendo os efeitos da condenação criminal que o tornou inelegível.

Com a decisão, Gurgacz poderá registrar candidatura e disputar as eleições de 2026 até o julgamento definitivo da revisão criminal apresentada por sua defesa.

A decisão coloca em evidência um instrumento jurídico que também passou a ser utilizado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

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Condenado pelo STF pelos atos golpistas de 8 de janeiro, Bolsonaro apresentou uma revisão criminal com o objetivo de rediscutir aspectos da condenação e reduzir seus efeitos jurídicos. O caso também está sob a relatoria de Nunes Marques.

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