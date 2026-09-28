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Supremo Tribunal Federal Nunes Marques se reúne com Fachin após Dino reverter decisão de Mendonça Encontro acontece às vésperas do primeiro turno das eleições

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Kassio Nunes Marques, deve se reunir com o presidente do Supremo Tribunal Federal Edson Fachin nesta segunda-feira (28), às vésperas do primeiro turno das eleições e em meio à repercussão de decisão do ministro Flávio Dino, que derrubou decisão do ministro André Mendonça, vice presidente da Corte eleitoral.

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