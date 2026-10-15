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ELEIÇÕES 2026 Nunes Marques se reúne com Meta para tratar sobre IA que bloqueia imagens de campanha de Lula A falha foi detectada por usuários do WhatsApp na última quarta-feira (14)

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Kássio Nunes Marques, se reúne com a Meta na manhã desta quinta-feira, 15, para tratar sobre o recurso de inteligência artificial (IA) que se recusa a criar imagens para a campanha de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), mas permite criar material de campanha para o seu adversário, Flávio Bolsonaro (PL).

A falha foi detectada por usuários do WhatsApp na última quarta-feira, 14. O caso levou o PT a entrar com uma ação no TSE contra a Meta por suposta quebra na isonomia entre os candidatos à Presidência.

Em nota divulgada na última quarta-feira, a Meta disse que proibiu temporariamente a recomendação de candidatos ou a geração de imagens deles. "Tomamos medidas adicionais para que comandos usando apenas o primeiro nome dos candidatos e seu número nas urnas também não produzam imagens", disse a empresa.

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