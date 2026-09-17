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Polícia Federal

Nunes Marques veta ACM Neto como alvo de buscas em operação da PF sobre desvios em licitações

Ação cumpre 24 mandados de busca e apreensão em Minas Gerais, na Bahia, em São Paulo, no Tocantins, no Paraná e no Espírito Santo

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O ministro, Kássio Nunes Marques, veta ACM Neto como alvo de buscas em operação da PF sobre desvios em licitaçõesO ministro, Kássio Nunes Marques, veta ACM Neto como alvo de buscas em operação da PF sobre desvios em licitações - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira, 17, uma nova fase da Operação Overclean para apurar suspeitas de desvios em contratos da Educação da Prefeitura de Belo Horizonte. Os investigadores solicitaram buscas contra o candidato do União Brasil ao governo da Bahia, ACM Neto, mas a ação foi vetada pelo ministro Nunes Marques. O candidato ainda não se manifestou.

A operação foi solicitada pela PF em janeiro, mas o ministro só proferiu autorização nas últimas semanas. São alvos Bruno Barral, o empresário Marcos Moura e outros suspeitos. O Estadão busca contato com os citados.

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A 10ª fase da Operação Overclean apura possível atuação de organização criminosa em contratações realizadas no âmbito da secretaria municipal de Educação de Belo Horizonte, entre os anos de 2024 e 2025. "Apuram-se indícios de direcionamento de procedimentos para o fornecimento de serviços e de materiais didáticos", informou a Polícia Federal.

A ação cumpre 24 mandados de busca e apreensão em Minas Gerais, na Bahia, em São Paulo, no Tocantins, no Paraná e no Espírito Santo.

Entre os procedimentos analisados, ao menos três resultaram em contratos que, somados, ultrapassam R$ 80 milhões. Outros processos de contratação também são objeto da investigação.

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