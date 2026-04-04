Nunes Marques viajou em avião executivo de advogado que defendeu Cláudio Castro, diz jornal
Em nota ao jornal, o ministro Kassio Nunes Marques afirmou que mantém relação de amizade com o advogado
O ministro Kassio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Tribunal Superior Eleitoral, viajou diversas vezes em avião executivo do advogado eleitoral Gustavo Severo, que atua no TSE, segundo reportagem da Folha de S.Paulo.
Em nota ao jornal, o ministro afirmou que mantém relação de amizade com o advogado, mas disse que sempre se declara suspeito de atuar nos processos nos quais ele advoga. "
A suspeição foi registrada na Secretaria do Tribunal em data muito anterior aos voos, e os casos nem chegam a ser remetidos ao gabinete. A afirmação de suspeição de forma transparente protege a honra do Judiciário e assegura o direito de convivência do magistrado em sua vida privada", disse o ministro na nota.
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O advogado Gustavo Severo não se manifestou.
Severo defendeu o ex-governador Claudio Castro (PL) no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Rio de Janeiro. Ele deixou o caso quando o processo subiu para o TSE. Junto com o ministro André Mendonça, Nunes Marques votou para absolver Castro no julgamento que condenou o ex-governador à inelegibilidade, no fim do mês passado — foram 5 votos a 2.
Cinco entradas
De acordo com os registros, há ao menos cinco entradas conjuntas do ministro e do advogado no terminal executivo do Aeroporto de Brasília, todas em setembro de 2025, com decolagens subsequentes do avião executivo de Severo.
Em uma dessas ocasiões, em 3 de setembro, ambos acessaram o terminal às 18h, e a aeronave decolou às 19h03 com destino a uma fazenda no interior de Goiás, onde o cantor Gusttavo Lima celebrava aniversário. O músico e o ministro são amigos.
Outros voos ocorreram para São Paulo, Belém e Rio de Janeiro.
A reportagem também aponta registros de entradas do advogado no terminal em horários coincidentes com o filho do ministro, Karson Nunes Marques, em outras três ocasiões.