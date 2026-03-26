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fraudes Nunes Marques vota para derrubar decisão que prorrogou CPMI do INSS O placar está em 4 a 1 contra a liminar proferida pelo ministro André Mendonça na última segunda-feira (23)

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Kássio Nunes Marques votou nesta quinta-feira (26) para derrubar a decisão que prorrogou o funcionamento da CPMI do INSS. Ele entendeu que não estão presentes os requisitos necessários para a concessão do mandado de segurança. O placar está em 4 a 1 contra a liminar proferida pelo ministro André Mendonça na última segunda-feira (23).

"O texto constitucional se limita à criação de CPIs. Agora estamos diante de um outro instituto, que é a prorrogação. Nós teríamos duas soluções: tentar construir uma solução, como fez o relator, ou permitir que a própria Casa faça seus arranjos institucionais e busque uma solução", ponderou.

"Essa aferição deve ser feita pelo próprio presidente do Senado (Davi Alcolumbre)", disse o ministro, que, apesar da divergência, elogiou Mendonça pela "serenidade bíblica" e pela "boa solução" proposta.





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