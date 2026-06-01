A- A+

FILME DE BOLSONARO Nunes nega irregularidades em contrato com ONG de produtora de 'Dark Horse' e sugere teor político Prefeito disse que 'não há nada de errado' na contratação e afirmou que investigação veio à tona porque a dona da entidade 'participa do filme do Bolsonaro'

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), negou irregularidades no contrato com o Instituto Conhecer Brasil (ICB), ONG de Karina Ferreira da Gama, dona da produtora responsável pelo filme "Dark Horse".

Nesta segunda-feira (1º), a Polícia Civil deflagrou a Operação Wi-Fi, que cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços de Karina, da ONG e da produtora, e também na Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia. Segundo a polícia, há suspeitas de desvios de dinheiro público, fraude na licitação e irregularidades na execução do contrato.

— Toda investigação vai ter todo apoio da Prefeitura de São Paulo. E, até o momento, nós não identificamos nada de irregularidade. Eu já pedi por duas vezes na última semana para poder rever todo o processo. E o que eu tive da minha equipe é a afirmação de que não existe absolutamente nada de errado dentro do processo de contratação — afirmou em coletiva de imprensa após a entrega de unidades habitacionais no Centro da capital.

O prefeito afirmou que o programa WiFi Livre SP teve como finalidade que "a população pobre pudesse ser incluída" na conexão digital, e que foi feito um chamamento público que teve aval do Tribunal de Contas do Município (TCM). Ele afirmou que a prefeitura não pagou por 5 mil pontos, mas por 3.200 pontos, diferentemente do que apontou a Polícia Civil.

Outro ponto que aparece nas investigações da Polícia e que foi refutado por Nunes refere-se às suspeitas de superfaturamento do contrato com o ICB. Segundo as apurações, o instituto cobrou R$ 1.800 por ponto de internet, enquanto a Prodam, empresa pública de tecnologia do município, cobraria R$ 230. Segundo o prefeito, a Prodam cobraria mais e não teria como fazer a implementação em zonas mais afastadas da cidade.

— Foi feita toda uma pesquisa de preço e ficava muito mais alto, ficava R$ 2 mil e pouco por ponto. Hoje, estamos pagando R$ 1.280. "Ah, a Prodam comprava R$ 200, R$ 300". Nunca aconteceu isso, não existe isso. Eu não sei de onde tiraram isso. Agora, nesse exato momento, dos 3.200 pontos, 3.083 ativos e 117 offline. O que é lógico. Entre 3.200 pontos você vai ter alguns offline, cai energia, quebra o aparelho. Isso aqui vai mudando todos os dias — falou.

O prefeito negou direcionamento no contrato, e disse que o chamamento público ficou aberto por 30 dias, e no período somente o instituto de Karina fez a proposta para tocar o serviço, e ainda apontou eventual conotação política na investigação.

— Durante 30 dias, nenhuma outra entidade quis participar. Ainda bem que essa entidade se propôs, dentro daqueles moldes de colocar pontos dentro das favelas, das comunidades. Ainda bem que ela participou e a gente pôde instialar e ter hoje 3.200 pontos dentro das comunidades - disse. Nós não identificamos até o presente momento nenhum processo. Eu acho que isso está mais por conta de que a pessoa que é dessa entidade, ela participa do filme do (Jair) Bolsonaro. Por que é que só agora veio essa questão? — indagou.

Nunes ainda ressaltou que a contratação do Instituto Conhecer Brasil pela prefeitura foi feita em junho de 2024, enquanto a produtora Go Up Entertainment, que produz "Dark Horse", só comunicou à SPCina de que faria a gravação do filme sobre Jair Bolsonaro na cidade em outubro de 2025. Ele apontou que "não existe relação por parte da Prefeitura de São Paulo" com o filme. E disse que "não há problema" no fato de Karina ser produtora do filme e ter uma ONG que presta serviços à gestão municipal ao mesmo tempo

– Qual o problema? Se eventualmente a questão é política, eu acho que é um erro grave. Eu acho que é um desrespeito à democracia. Se estão fazendo isso por conta do filme, aí eu acho grave. Aí eu acho que precisa ter um outro tipo de apuração. Se por acaso tem uma conotação política partidária, é grave. Eu acho que ninguém merece ser investigado porque ela tem uma preferência política A ou B — falou.

Veja também