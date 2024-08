Nunes tem 57% de desaprovação e 28% de aprovação

A- A+

O atual prefeito de São Paulo e candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB), recebeu 57% de desaprovação na nova pesquisa divulgada pela AtlasIntel nesta quarta-feira, 21.



Os eleitores foram questionados se aprovam ou reprovam os líderes de governo: o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e o prefeito. Nunes teve 28% de aprovação, e outros 16% dos eleitores não souberam avaliá-lo.

Comparada à última pesquisa da Atlas, divulgada em 8 de agosto, o índice de desaprovação piorou, saindo de 60% e subindo 17 pontos porcentuais até agora.

A aprovação caiu, de 31% para 28%, e o índice de quem "não sabe" dobrou, saindo de 8% para atuais 16%.



O índice de desaprovação atual é o mesmo aferido em junho e em abril deste ano. Já a aprovação nunca esteve tão baixa desde o início da série histórica, em dezembro de 2023.

A mesma pesquisa, primeira divulgada após o registro das candidaturas e dos primeiros debates entre os principais candidatos, também perguntou ao eleitor como ele avalia o desempenho dos líderes.



Nunes foi classificado como "ruim/péssimo" por 42% dos eleitores; como "regular" por 40% e como "ótimo/bom" por apenas 18%.

Em comparação aos outros governantes, Nunes é tão mal avaliado quanto Lula, com a mesma porcentagem, mas o petista o vence com mais de um terço de vantagem entre os que rotulam seu desempenho com a melhor classificação.

Os entrevistados também foram convidados a avaliar cada uma de nove áreas da gestão urbana municipal, entre saúde, educação, obras públicas, limpeza urbana, entre outros temas que ganham destaque especial durante as campanhas eleitorais.



Todas as áreas receberam mais avaliação ruim do que boa, em especial "ordem urbana e segurança pública", a pior avaliada da lista e um dos principais temas debatidos pelos candidatos à Prefeitura

Somando "péssimo" e "ruim", o desempenho da gestão de Nunes na área da segurança é avaliado negativamente por 73% dos eleitores, ante 10% que consideram o trabalho bem feito (3% "ótimo" e 7% "bom").



A área com melhor avaliação foi "cultura, turismo e eventos", com 8% de "ótimo" e 18% de "bom". Outras duas áreas mal-avaliadas foram saúde, pavimentação de ruas e calçadas e obras públicas.

O levantamento escutou 1.803 paulistanos de 16 anos ou mais entre os 15 e 20 de agosto. A margem de erro é de 2 pontos porcentuais e o índice de confiança é de 95%.



A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com a identificação SP-02504/2024.

