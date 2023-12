A- A+

PGR O assunto que Lula e Nunes Marques conversaram "ao pé do ouvido" na posse de Gonet Presidente e ministro do STF indicado por Bolsonaro estavam na posse do novo PGR e falaram a sós

Na posse de Paulo Gonet à frente da Procuradoria-Geral da República (PGR) nesta segunda-feira, chamou a atenção dos presentes a conversa "tête à tête" que tiveram o presidente Luiz Inácio lula da Silva (PT) e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Nunes Marques.

Ao término da solenidade, Lula e Nunes Marques, que foi o primeiro indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro à Corte, falaram por alguns minutos ao pé do ouvido — em um clima cordial. O assunto da conversa foi caro aos dois: saúde.

O presidente perguntou a Nunes Marques como havia ocorrido a recuperação da cirurgia a que o ministro do STF se submeteu em novembro, segundo apurou O Globo. A operação realizada pelo magistrado foi a mesma a que Lula teve que passar em outubro, no quadril. Ao presidente, Nunes Marques disse que tudo ocorreu bem.

Nesta terça-feira, Lula e Nunes Marques terão outro encontro, desta vez no jantar que será realizado entre todos os ministros do STF e o presidente na casa do presidente da Corte, ministro Luís Roberto Barroso, conforme antecipado pelo GLOBO. O encontro será promovido por iniciativa do presidente, e serve como aceno aos magistrados, com quem o petista tem buscado manter uma boa relação.

André Mendonça e Nunes Marques, que foram indicados por Jair Bolsonaro (PL), são os convidados que despertam maior atenção a respeito de uma eventual ida ao jantar. Como mostrou O GLOBO, os ministros, cada um à sua maneira, abriram canais de interlocução com a administração petista e têm mantido diálogo com representantes da Esplanada e outros integrantes do governo, sem resistências.

A avaliação na Corte é que, no caso de Nunes Marques, a aproximação com Lula está mais avançada. No gesto mais recente, o presidente optou por um nome apoiado pelo ministro para o cargo de desembargador do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1) e telefonou para informar a sua escolha ao próprio ministro.

Veja também

POLÍTICA Moraes nega novo pedido de liberdade de Roberto Jefferson