O belíssimo Petit Trianon, da ABL, palco para o lançamento do livro de Marco Maciel

Em reunião, nesta semana, no Rio de Janeiro, com Ana Paula de Castro, administradora geral da Academia Brasileira de Letras (ABL), a jornalista Kátia Cubel, diretora da Engenho Comunicação, de Brasília, responsável pela coordenação do lançamento do livro O Estilo Marco Maciel, de minha autoria, no próximo dia 24, na sede dos imortais brasileiros, bateu o martelo com relação ao cerimonial.

A noite de autógrafos será no belíssimo salão Petit Trianon, um espaço nobre da ABL, doado em 1923 pelo governo francês à Academia Brasileira de Letras. Trata-se de uma réplica do Petit Trianon de Versailles, construído no ano anterior para abrigar o pavilhão da França na Exposição Internacional comemorativa do Centenário da Independência do Brasil, no Rio de Janeiro.

Funciona como a primeira sede própria da Academia, local para as reuniões regulares dos Acadêmicos e para as Sessões Solenes comemorativas e de posse de novos membros da ABL. Kátia Cubel, que contratei exclusivamente para cuidar de todos os detalhes do evento, voltou de lá encantada. No jardim, junto à entrada do Petit Trianon, encontra-se um dos mais conhecidos símbolos da Casa, a escultura em bronze de Machado de Assis, de autoria de Humberto Cozzo.

Maciel: tema de livro Foto: Cortesia

O Saguão, com piso em mármore, lustre de cristal francês e peças de porcelana de Sèvres, conduz ao Salão Nobre, ao Salão Francês e à Sala Francisco Alves. O andar térreo compreende, também, a Sala dos Poetas Românticos, a Sala Machado de Assis e a Sala dos Fundadores. No Salão Francês, o Acadêmico eleito cumpre a tradição de permanecer sozinho, em momentos de reflexão, antes da cerimônia de posse.

A seguir, Acadêmicos especialmente designados buscam o novo confrade e o introduzem no Salão Nobre, onde é empossado na Cadeira para a qual foi eleito. Nas solenidades, à semelhança da Academia Francesa, os imortais brasileiros envergam o fardão, vestimenta verde escuro com folhas bordadas a ouro, que tem como complemento um chapéu de veludo negro com plumas brancas e uma espada.

As Acadêmicas, que passaram a integrar a Casa de Machado de Assis em 1977, usam um longo e reto vestido de crepe, na mesma tonalidade do fardão, também com folhas bordadas a ouro. Além das posses, realizam-se no Salão Nobre as Sessões Solenes e Sessões Ordinárias comemorativas.

No lado oposto ao do Saguão, a Sala dos Poetas Românticos abre-se para um belo pátio e reverência Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu, Castro Alves, Fagundes Varela e Gonçalves Dias, imortalizados em bustos de bronze. Na Sala Machado de Assis, organizada pelo Acadêmico Josué Montello, destacam-se objetos pessoais do escritor, como livros de sua biblioteca, a escrivaninha onde trabalhava e um belo retrato a óleo de autoria de Henrique Bernardelli.

A Sala dos Fundadores e a Sala Francisco Alves, onde são realizados os lançamentos de livros dos Acadêmicos, abrigam importantes obras de arte e peças decorativas do acervo da Academia. No segundo andar do Petit Trianon, estão a valiosa Biblioteca Acadêmica Lúcio de Mendonça, a Sala de Sessões e o Salão de Chá, onde se reúnem os Acadêmicos, às quintas-feiras.

Uma grande reprodução dos Estatutos da Academia, de 1897, assinados por Machado de Assis, Joaquim Nabuco e membros da primeira Diretoria, está afixada na Sala de Sessões, que também possui dois painéis com retratos dos fundadores e dos patronos das 40 Cadeiras da ABL.

A mesa de autógrafos, segundo Kátia Cubel, será montada na Sala dos Fundadores. A solenidade está prevista para começar por volta das 18 horas, logo após o tradicional Chá das Quintas, dos Acadêmicos, alguns deles já confirmaram presença no evento.