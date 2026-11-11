Presidência
"O Brasil está de volta para defender a continuidade de um planeta saudável", diz Lula na COP31
"Foi a escolha de um projeto de nação", completou o presidente da república
O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, discursa durante o Segmento de Alto Nível para Chefes de Estado e de Governo na 31ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP31), no Centro de Exposições de Antalya, em Antalya - Foto: Ozan Kose/AFP
"O Brasil está de volta para defender a continuidade de um planeta saudável", afirmou nesta quarta-feira (11), diante de um grupo de líderes internacionais, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que apresentou sua reeleição como uma aposta em "um projeto de nação".
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Ao recordar sua vitória no segundo turno contra o senador de extrema direita Flávio Bolsonaro, o político de esquerda disse que "o povo brasileiro empunhou as armas da democracia, confrontou aqueles que negam as evidências da ciência, que ameaçam a sobrevivência da maior floresta tropical, da maior biodiversidade e da maior reserva de água doce do mundo".
"Foi a escolha de um projeto de nação", completou.