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BRASIL "O cerne de todo esse problema era o PT da Bahia", diz Flávio Bolsonaro após operação contra Wagner No mês passado, vieram à tona mensagens do senador do PL com Daniel Vorcaro, do Banco Master, o mesmo que agora aparece em suspeitas relacionadas a Wagner

O senador e pré-candidato à presidência da República Flávio Bolsonaro (PL-RJ) comemorou a operação da Polícia Federal desta quinta-feira (18), que mirou o senador Jaques Wagner (PT-BA), líder do governo Lula (PT) no Senado.



Ao apresentar um plano de propostas para a área da segurança pública em evento em São Paulo horas após a operação, Flávio disse que a ação é um "alento" de que "a impunidade vai ser combatida".

Wagner foi alvo de um mandado de busca e apreensão na nona fase da Operação Compliance Zero. Segundo a PF, o senador petista foi o "beneficiário central" de "vantagens econômicas" pagas por integrantes do Banco Master.



Entre esses benefícios estão pagamentos de um apartamento de R$ 2,45 milhões em Salvador, o uso de aeronaves ligadas ao Master e o ingresso para o camarote de um show internacional em Los Angeles que teria custado R$ 63,3 mil. Líder do governo no Senado, Wagner sempre negou ter qualquer relação com as “falcatruas” do Banco Master - como ele mesmo chamou o esquema de fraudes financeiras envolvendo a instituição financeira em fevereiro deste ano.

— O PT hoje está tendo um dia pior ainda, porque o PT da Bahia acaba de ser implodido pela Polícia Federal com uma operação contra o líder do governo do PT no Senado Federal, Jacques Wagner. Isso é um alento de que a impunidade vai ser combatida e, como nós sempre dizemos, o cerne de todo esse problema era o PT da Bahia e agora começa a virar à tona. Então, um péssimo dia para o Comando Vermelho, para o PT e também para o PT — disse Flávio nesta quinta.





A fala ocorre após o próprio Flávio se ver envolvido no escândalo no Banco Master. No mês passado, vieram à tona conversas de Flávio com Daniel Vorcaro, dono da instituição financeira, nas quais ele pede dinheiro ao banqueiro para custear o filme "Dark Horse", sobre Jair Bolsonaro (PL).

A partir da divulgação das mensagens, o senador do PL adotou uma série de discursos contraditórios para explicar as relações que tinha com o banqueiro, e tenta contornar a crise ao atrelar o PT ao banqueiro. Inicialmente, ele disse que na época em que pediu o dinheiro, no ano passado, não havia indícios de irregularidades envolvendo o Master, mas depois admitiu que visitou o ex-banqueiro quando ele já estava em prisão domiciliar.

Após a operação da PF desta quinta, o Partido dos Trabalhadores (PT) saiu em defesa de Wagner, e o presidente nacional da sigla, Edinho Silva disse ter confiança que o correligionário “esclarecerá todos os fatos, comprovando a sua inocência”.

“O senador Jaques Wagner é depositário de toda a nossa confiança. Apoiamos todas as apurações envolvendo o Banco Master, a sociedade tem o direito de saber a verdade. Os crimes cometidos precisam ser apurados e os responsáveis penalizados”, afirma Edinho em nota.

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