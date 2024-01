'O ex-presidente é um desocupado', diz Alckmin sobre Bolsonaro

A- A+

O vice-presidente da República Geraldo Alckmin (PSB) criticou a postura do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), e afirmou que ele "é um desocupado". Em entrevista ao portal Uol, o vice afirmou que o adversário político não chega a atrapalhar o atual governo Lula, mas faz uma coisa panfletária e "descompromissada com as coisas".

— O ex-presidente é um desocupado. Não é que ele atrapalha o governo, é uma coisa meio panfletária, meio descompromissada com as coisas, fake news e advoga uma tese quase incivilizatória. Quem não é democrata não deve participar da eleição — declarou ao comentar sobre o ex-presidente.

Governador de São Paulo por quatro mandatos e apoiador da candidatura da deputada federal Tabata Amaral na disputa à prefeitura paulista em outubro, Alckmin também fez uma avaliação sobre a candidatura de Guilherme Boulos (PSOL) ao cargo. Para o ex-governador, o atual prefeito, Ricardo Nunes (MDB), está garantido em um eventual segundo turno, e Tabata e Boulos disputam a outra vaga.

— Eu não diria que Boulos já está garantido (no segundo turno), mas é o favorito, não há a menor dúvida. Mas a eleição nem começou. Tabata tem chance, e vai disputar o segundo lugar.

Tabata vai lançar a sua pré-candidatura à prefeitura nesta quinta-feira, data que marca o aniversário de 470 anos da cidade, na laje da casa onde cresceu, na Vila Missionária, Zona Sul paulistana. Alckmin, que é seu principal cabo eleitoral, vai fazer uma participação em vídeo no ato. Ele e o presidente Lula (PT) estarão em palanques opostos na eleição municipal paulistana.

