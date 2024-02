Existem fantasmas na política que de vez em quando surpreendem e voltam a assombrar. Fernando Collor lidera a lista. Depois de cassado, voltou ao Congresso como senador. Renan Calheiros foi condenado à perda do mandato e dos seus direitos políticos, voltou e se elegeu presidente do Senado. A lista é extensa.

O próximo fantasma deve se traduzir numa realidade nas eleições de 2026 e atende pelo nome de Zé Dirceu, já em articulação para voltar ao Congresso como deputado federal por São Paulo. O maior entusiasta da sua pré-candidatura é o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Mas o capitão da primeira equipe de Lula tem etapas judiciais pela frente.

A defesa de Dirceu, liderada pelo advogado criminalista Roberto Podval, apresentou uma petição ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes para reverter duas condenações no âmbito da Lava Jato. A alegação é parecida com a utilizada pelos defensores de Lula para anular os processos do presidente.

Dizem que há provas suficientes que demonstram que Sergio Moro e Deltan Dallagnol não tinham isenção para investigar e julgar Dirceu e que agiram politicamente para perseguir o ex-ministro. A defesa de Dirceu tem grande expectativa na anulação dos processos. Caso isso se confirme, ele recupera os direitos políticos e pode se candidatar em 2026.

Em entrevista ao programa "Diálogos com Mario Sergio Conti", na Globonews, o petista não descartou uma candidatura, mas afirmou que essa decisão caberá ao PT e a Lula. Numa situação como a de hoje, ele teria muito a acrescentar. Ele seria um líder natural na Câmara”, afirma o deputado estadual Emídio de Souza (PT-SP), quadro influente no partido e um dos melhores amigos de Lula.

Entre as lideranças do PT, é praticamente unânime a opinião de que Dirceu tem muito a contribuir com os rumos do governo e do partido em função de sua trajetória e sua capacidade de análise da conjuntura. Um deputado, de forma reservada, afirma que a volta do ex-ministro traz alguns “fantasmas do passado”. “Ele errou muito. Para os bolsonaristas, [a volta dele] será um prato cheio.”