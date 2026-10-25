O governador da Bahia Jerônimo Rodrigues diz que frota estadual transportará eleitor

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O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), afirmou neste domingo, 25, que o secretário municipal de Mobilidade de Salvador, Pablo Souza, está em Paris. Ele também autorizou veículos estaduais a transportar eleitores na capital baiana.



"Hoje o secretário de transporte do município, de Mobilidade, não está na Bahia, está em Paris. Você imagina, em dia de eleição. E a coligação do PT também pediu a ordem de prisão do prefeito, porque é a figura maior que se encarrega disso", disse em entrevista à rádio Metrópole.



O secretário Pablo Souza está em Paris cumprindo agenda oficial ao lado da vice-prefeita Ana Paula Matos (União Brasil).

Jerônimo comparou a ausência do secretário à do então titular da Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, durante os ataques de 8 de janeiro de 2023, e disse ter determinado ao chefe de gabinete e aos secretários a mobilização dos veículos estaduais que não haviam sido requisitados pelo Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA).



Segundo ele, a iniciativa envolveria vans e veículos das áreas de educação, saúde e administração para auxiliar o deslocamento dos eleitores em Salvador.



O governador relatou ainda que a restrição de ônibus também foi identificada em outras cidades baianas.

"Também está acontecendo em Santo Amaro da Purificação, Tremedal, Lauro de Freitas. Três ou quatro municípios da Bahia", afirmou.



Jerônimo também defendeu um pedido ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para prorrogar a votação na Bahia por pelo menos uma hora, com possibilidade de uma hora e meia, para compensar as dificuldades de transporte.



O petista também questionou a justificativa de que a retenção dos ônibus teria ocorrido para retirada de adesivos eleitorais. Segundo ele, a ausência de motoristas nas garagens seria incompatível com essa explicação.



Em decisão assinada às 13h15, o presidente do TRE-BA, desembargador Maurício Kertzman Szporer, determinou à Polícia Federal a prisão em flagrante de Pablo Souza. A ordem examinada é dirigida ao secretário e não determina a prisão do prefeito de Salvador, Bruno Reis.

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