A- A+

Nicolas Sarkozy "O ódio não prevalecerá": Carla Bruni se pronuncia após condenação do marido Nicolas Sarkozy ex-primeira dama apoia o marido nas redes sociais

A modelo e cantora Carla Bruni se pronunciou nesta quinta-feira (25) nas redes sociais após a condenação do marido, o ex-presidente da França Nicolas Sarkozy.

Carla Bruni publicou via Instagram uma foto do casal de mãos dadas no tribunal.Na legenda, ela escreveu “O amor é a resposta”, adicionando a hashtag “o ódio não prevalecerá”.

Em seus stories, a ex-primeira-dama da França também repostou outras publicações que se posicionavam contra a prisão de Sarkozy.

Entenda o caso

A manifestação de Carla Bruni veio após o ex-presidente francês Nicolas Sarkozy ser condenado a cinco anos de prisão por conspiração criminosa. O tribunal considerou que ele participou de um “pacto de corrupção” para o financiamento ilegal de sua campanha presidencial em 2007.

O ex-presidente já foi sentenciado por corrupção, tráfico de influência e gastos ilegais na campanha de 2012 em outros casos. As condenações fizeram com que Sarkozy perdesse a Legião de Honra, a maior condecoração do país, e usasse uma tornozeleira eletrônica.

Sarkozy, que sempre negou as acusações, declarou que irá recorrer da decisão e que "dormirá na prisão, mas de cabeça erguida". A sentença, no entanto, determina que ele deve cumprir a pena mesmo que recorra.

Veja também