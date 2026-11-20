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FORA DA BOLHA O papel da esquerda em um governo de esquerda e o racha no PL de Nikolas Videocast do GLOBO discute reações ao ajuste fiscal do governo, escolhas para ministérios e relação com o Centrão, além de movimentos do bolsonarismo no Congresso

As críticas da esquerda ao ajuste fiscal do governo Lula (PT) e os impasses na escolha dos novos titulares dos ministérios após a reeleição do presidente foram assuntos do episódio desta semana do Fora da Bolha, videocast semanal do GLOBO sobre política. O programa também discutiu a busca de Lula por apoio dos partidos do Centrão, em meio a movimentos do bolsonarismo na Câmara e no Senado, além da queda de braço envolvendo a indicação da cadeira vaga desde o ano passado no Supremo Tribunal Federal (STF).

Os participantes divergiram sobre as críticas feitas tanto pela esquerda, quanto pelo mercado financeiro em relação ao ajuste fiscal proposto pelo Planalto. O pacote foi aprovado pelo Senado e deve ser votado pela Câmara na semana que vem:

— Qual é o papel da esquerda em um governo de esquerda? Quando você fala de movimento social e partido político, acho muito salutar ter a divergência. A esquerda tem direito de influir no debate e tentar trazer o governo para a esquerda. O problema é que as pessoas hoje em dia gravam vídeos para discordar do governo, em vez de fazer a divergência em reuniões internas — afirmou o editor de Política do GLOBO Thiago Prado.

Assista ao programa:

Todas as sextas-feiras pela manhã o videocast é publicado no site do GLOBO, no canal do jornal no YouTube e nas principais plataformas de áudio. Com participação da colunista Vera Magalhães, dos editores executivos Flávia Barbosa e Paulo Celso Pereira e do editor de Política e Brasil, Thiago Prado, o programa reúne análises e bastidores da política brasileira contados de forma direta e descontraída.

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